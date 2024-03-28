Akçaabat\'ta Meyve Fidanı Dağıtımı Gerçekleştirildi

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Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi. DOKAP ve Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Akçaabat'taki çiftçilere ücretsiz meyve fideleri dağıtıldı.

Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Akçaabat'ta tarımsal kalkınmayı sağlamak, ürün çeşitliliğini arttırmak, çiftçileri ve üretimi desteklemek amacıyla proje bazında belirlenen kriterlere uyum sağlayan çiftçilere Isebella Üzümü, Trabzon Hurması, Kızılcık, Ahududu ve Böğürtlen meyve fidesi dağıtıldı.

Meyve fidanı dağıtımı programında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Önceden Akçaabat'ımızda tütün yetiştiriliyordu. Zamanla tütün yerini fındığa bıraktı. Şimdi ise çiftçilerimiz fındığa ve Akçaabat'ta yetiştirilen diğer tarım ürünlerine alternatif olabilecek, ekonomik getirisi daha fazla olan ürünler yetiştirmek istiyor. Biz de çiftçilerimize destek oluyoruz. Akçaabat'ımızın iklimi elverişli, toprakları verimli. Şehrimizin bu avantajını kullanarak Akçaabat'ımıza uygun meyve fideleri yetiştiriciliğini destekliyoruz. Akçaabat'ta alternatif olarak meyve yetiştiriciliğine Süper Meyve Aronya ile başladık. Şimdi de Isebella Üzümü, Trabzon Hurması, Kızılcık, Ahududu ve Böğürtlen gibi meyve fideleri ile devam ediyoruz. Akçaabatımızın tarımsal potansiyelini sonuna kadar en verimli ve en doğru tarım uygulamalarıyla kullanmakta kararlıyız" dedi.

Buzağı tohumlama ücretsiz olacak

Başkan Osman Nuri Ekim, konuşmasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi arasında yapılacak olan protokol neticesinde Akçaabat'taki hayvancılığa destek vermek amacıyla buzağı tohumlama uygulamasının da ücretsiz bir şekilde yapılacağını da duyurdu.

Protokol için Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerekli hazırlıkların devam ettiğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğümü ve belediyemiz işbirliğinde Akçaabat'ımızda hayvancılığı destekleyecek bir protokol hazırlıyoruz. Çiftçilerimize şimdiden müjdesini vermek istedim. 2 bin Türk Lirası civarında olan buzağı tohumlama uygulaması protokolün imzalanması ile birlikte ücretsiz olacak. Uygulama aşamasında ilk olarak pilot köyler ve mahalleler seçilecek. Allah'ın izniyle de Ramazan bayramından sonra bu uygulamaya başlayacağız. İlerleyen süreçlerde tüm bu uygulamalardan verimli sonuçların alınmasıyla birlikte Akçaabat'ımızdaki tüm çiftçilerimiz yararlanacak. Söz verdiğimiz gibi her zaman çiftçimizin yanındayız" diye konuştu. - TRABZON