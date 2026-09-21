Akçaabat'ta Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde TOKİ kamulaştırmasını tamamladı - Son Dakika
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Akçaabat'ta Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde TOKİ kamulaştırmasını tamamladı

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Akçaabat\'ta Yeni Küçük Sanayi Sitesi\'nde TOKİ kamulaştırmasını tamamladı
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Trabzon Akçaabat'taki Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Düzköy Vadisi'ndeki alanın TOKİ tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlandı; bedeller depo hesabına yatırıldı, hak sahiplerine ödemeler başladı. Sırada Karayolları'nın zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları var.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde küçük sanayi ve oto galericiler esnafının daha modern, düzenli ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir çalışma alanına kavuşması amacıyla hayata geçirilen Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Uzun süredir üzerinde çalışılan proje kapsamında, sanayi sitesinin yapılacağı Düzköy Vadisi'ndeki alanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırma bedelleri depo hesabına yatırılırken, hak sahiplerine ödemelerin aktarılması süreci de başladı. Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında ilk olarak sanayi sitesinin imar planı hazırlandı ve onaylandı.

Akabinde Düzköy Deresi'nin ıslah edilmesi ve dere duvarlarının yapılması için Devlet Su İşleri (DSİ) nezdinde yürütülen çalışmalarının tamamlanmasıyla proje alanındaki önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Bununla birlikte, proje alanının altyapısının oluşturulması amacıyla Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) tarafından kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirildi.

İmar ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje alanının TOKİ tarafından kamulaştırılması süreci başlatıldı. TOKİ tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlanırken, kamulaştırma bedelleri de depo hesabına yatırıldı ve hak sahiplerine ödemelerin yapılmasına başlandı.

Sırada dolgu ve zemin çalışmaları var

Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından projenin bir sonraki aşamasını zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları oluşturuyor. Söz konusu çalışmaların, Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Karayolları tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zemin iyileştirme ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından projelendirilen küçük sanayi dükkanlarının yapımına geçilecek. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Akçaabat'taki küçük sanayi esnafının daha modern, düzenli ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte çalışma alanlarına kavuşması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte şehir içerisinde, meskün mahallelerde ve bina altlarında faaliyet gösteren küçük sanayi işletmelerinin daha uygun bir alanda toplanması ve şehir merkezindeki mevcut yoğunluğun azaltılması da amaçlanıyor.

"Projenin hayata geçebilmesi için gereken her aşamayı başından itibaren yakından takip ettik"

Konuyla ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat'ımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projemizin bugün önemli bir aşamaya gelmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, yalnızca bir sanayi sitesi yapımından ibaret değil. Şehrimizin içerisinde, farklı noktalarda ve bina altlarında faaliyet gösteren küçük sanayi ve oto galericiler işletmelerimizi daha düzenli, modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir alanda bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle projenin hayata geçebilmesi için gereken her aşamayı başından itibaren yakından takip ettik. Öncelikle imar planımızı hazırladık ve onayını gerçekleştirdik. Ardından Düzköy Vadisi'nde projenin önünü açacak dere ıslahı ve duvar çalışmalarının yapılması gerekiyordu. Bu çalışmaların DSİ tarafından gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarımızla sürekli temas halinde olduk ve çalışmalar tamamlandı. TİSKİ tarafından kanalizasyon hattının yapılmasıyla birlikte proje alanındaki altyapı çalışmalarımız da önemli ölçüde tamamlanmış oldu. Sonrasında TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kamulaştırma sürecini de anbean takip ettik. Geldiğimiz noktada kamulaştırma işlemleri tamamlandı, kamulaştırma bedelleri depo hesabına yatırıldı ve hak sahiplerine ödemelerin yapılmasına başlandı. Bütün bu süreçlerin tamamlanmasında ilgili kurumlarımızla yakın bir çalışma içerisinde olduk. Bizim açımızdan önemli olan, bu projenin yalnızca planlarda kalmaması, her aşamasının tamamlanarak bir an önce yapım aşamasına geçmesiydi.

Şimdi önümüzde Karayollarımız tarafından Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında yapılacak zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları var. Bunun da tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından projelendirilen dükkanların inşaatına başlanacak" dedi.

Kaynak: İHA
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