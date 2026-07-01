Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nda denizde açılan dev bayrak alkış aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde denizde açılan dev Türk bayrağı büyük beğeni toplarken, yağlı direk yarışması heyecan dolu anlara sahne oldu.

Akçakoca'da düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında denizde bulunan kano, bot ve jet ski üzerindeki vatandaşlar da araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Kutlamalarda Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından denizde açılan 50 metrelik dev Türk bayrağı, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Etkinliklerde yüzme yarışları, halat çekme, tek sandal, kano ve dört sandal yarışları da yoğun ilgi gördü. Kabotaj Bayramı'nın geleneksel etkinlikleri arasında yer alan yağlı direk yarışmasında ise yarışmacılar bayrağa ulaşabilmek için uzun süre mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarışmanın sonunda yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını katılımcılar uzun süre almaya çalıştı. Akçakoca sahilinde düzenlenen etkinlikler bayram havasında geçti. - DÜZCE