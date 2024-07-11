Akçakoca'da Dere Islahı İçin Kesilecek Ağaçlara Karşı Eylem

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çay Deresi kenarında bulunan kayın, kavlan, çınar, kızılağaç cinsinden 1441 adet ağacın, dere ıslahı için kesilmesi kararı alınması nedeniyle doğa severler bir araya gelerek eylem yaptı.

Akçakoca'da 2019 yılında meydana gelen sel felaketi sonucu, Devlet Su işleri ve Milli Emlak tarafından Melen Nehri'ne bağlanan dere ile ilgili, Göktepe Köyü Çay Deresinin Islahı Projesi kapsamında kayın, kavlan, çınar ve kızılağaç cinsi ağaçlar kırmızı boya ile işaretlenerek kesim kararı alındı.

Akçakocadaki doğaseverler bir araya gelerek Çay Deresi kenarında basın açıklamasında bulundu. Topluluk adına açıklama yapan Akçakoca CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ağaçların kesilmemesi için tüm gayreti göstereceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çay mevkisinde bulunan ve 4,5 kilometre uzunluğundaki bir alanı kapsıyor bu alan. Dere boyunca sağlı sollu çınar ağaçları, kavlan ağaçları kızıl ağaçlar işaretlenmiş kırmızı boyalarla 1441'e ulaşmış bu sayı. Yani 1441 ağacın kesileceği anlamına geliyor. Niçin kesiliyor? 2019 yılında Akçakoca ve köylerinde sel oluşmuştu, selde hasar gören yerler oldu, burası da o yerlerden bir tanesi. Siyasi partileri bir yere bırakın, ağaç severler, doğa severler buradayız,bizler bu kesimin durdurulmasını istiyoruz. Sayın Kaymakam'ım buranın babası, buranın evladı olarak sizin de bu ağaç katliamına dur demenizi bekliyoruz."