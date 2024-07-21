Akçakoca\'da Geleneksel Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi Yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cumayanı Evliya Camii'nde geleneksel Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. 37 yıldır süren gelenekte katılımcılara etli pilav ikram edildi.
Akçakoca'da Cumayanı Evliya Camii Geleneksel Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi, yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Göktepe köyünde bulunan Cumayanı Ahmet Dede Evliya Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası okunan mevlidin ardından Cumayanı'nda devam edilen etkinliğe Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte protokol üyeleri katıldı.
37 yıldır yapılmakta olan geleneksel mevlitte katılımcılara etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. - DÜZCE
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