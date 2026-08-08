Akçakoca\'da Gençlere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Gençlik Merkezi Yaz Kulübü kursiyerlerine sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında eğitim verildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gençlik Merkezi Yaz Kulübü kursiyerlerine yönelik sağlıklı yaşam ve bilinçli teknoloji kullanımı konularında eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında Diyetisyen Tolga Tilke tarafından sağlıklı beslenme, Fizyoterapist Seyfullah Yiğit tarafından fiziksel aktivite, Sosyal Çalışmacı Emin Kılıç tarafından ise teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gençlerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.