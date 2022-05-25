Akçay Kordon yaz sezonuna hazırlanıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Edremit'teki merkez mahallelerde ve Akçay kordonda çalışmalara devam ediyor.

Edremit genelinde devam eden yol yapım çalışmaları dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi ve İbrahimce Mahallesi sokaklarında yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri'nin tamamladığı Baraj Caddesi'nde de Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yol çalışmalarının yapıldığı alanın temizliği sağlanıyor.

Akçay Mahallesi'nde de kordonu ve meydanı yaz sezonuna hazırlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kordonu kozak taşı işe kaplıyor. Renkli taşlarla kordon düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler etap etap devam ederek Akçay'ı nostaljik görünümü modern yapısıyla, plajı ve yeni kent meydanıyla halkın kullanımına hazırlıyor. - BALIKESİR