Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Yılda 1.7 Milyon İnsanı Öldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Yılda 1.7 Milyon İnsanı Öldürüyor

Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Yılda 1.7 Milyon İnsanı Öldürüyor

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Celal Karlıkaya, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünya genelinde yılda 1.7 milyon insanı öldürdüğünü ve ülkemizde her yıl 30-40 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını belirtti. Karlıkaya, tütün ürünlerinin kanser ölümlerinin yüzde 22'sinden, akciğer kanseri kaynaklı ölümlerin ise yüzde 71'inden sorumlu olduğunu vurguladı.

01.08.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Celal Karlıkaya, "Akciğer kanseri dünya genelinde yılda 1.7 milyon insanı öldürmektedir. Ülkemizde her yıl 30- 40 bin vatandaşımız bu hastalığa yakalanmaktadır" dedi.

Karlıkaya, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Karlıkaya, "Tütün ürünleri kanser ölümlerinin yüzde 22'sinden, akciğer kanseri kaynaklı ölümlerin ise yüzde 71'inden sorumludur" ifadelerini kullandı

Karlıkaya, şunları kaydetti:

"Dünya Akciğer Kanseri Günü, akciğer kanserinin önlenmesi ve erken teşhisi konusunda farkındalığı arttırmayı ve insanları bilgilendirmeyi amaçlayan dünya genelinde kabul gören bir gündür. Akciğer kanserinin bireyler, aileleri ve tüm toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini ve bu hastalıkla mücadeleye yönelik acil gereksinimleri anımsatmak amaçlanır. Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin normalden saparak hızla tümörlere dönüşmeye, nihayetinde tüm vücuda yayılarak organizmanın ölümüne kadar yol açabilen, çok sinsi ve hafif veya şiddetli çok değişik belirtiler verebilen bir hastalıktır. Türkiye'de her yıl 30- 40 bin vatandaşımız akciğer kanserine yakalanmakta ve ne yazık ki çok büyük bir oranda teşhisten sonraki yıl içinde kaybedilmektedir.Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenidir ve dünya genelinde yılda 1.7 milyon insanı öldürmektedir.

"Risk 30 kata kadar daha yüksektir"

En önemli nedeni başta sigara olmak üzere tütün kullanımıdır. Tütün ürünleri kanser ölümlerinin yüzde 22'sinden, akciğer kanseri kaynaklı ölümlerin ise yüzde 71'inden sorumludur. Akciğer kanseri konusunda hekimler uyardığında 'hiç sigara içmemiş kişilerin de akciğer kanseri olduğu' söylemi sigarayı bırakmak istemeyen kişiler için adeta denize düşmüş kişinin sarıldığı yılandır; kendini kandırmadır. Verilere göre akciğer kanseri hastalarının sadece yüzde 10'undan azı hayatında hiç sigara içmemiştir. Bu kişiler de çoğunlukla mesleki nedenlerle veya nadir risklerle karşılaşmaya bağlı hasta olmuşlardır.

"Erken tanı çok önemli"

Başta sigara olmak üzere, her türlü tütün ürünü, elektronik sigaralar, çocuk yaşta ortaya çıkan bağımlılık salgını sonucu, esrar veya tiner vb. solunan sentetik uyuşturucu maddeler akciğer kanserine yol açabilmektedir. Sigara ve her türden bağımlıklar kişinin kendilik bilincini azaltarak sağlıklı beslenme, spor gibi yararlı eylemlerden de uzaklaşmasına yol açabilir. Sonuçta hem birey kendi vücuduna hem ruhsal durumuna hem de topluma, ülkesine ağır yıkımlara yol açma yolunda ilerlemektedir. Erken evrede tanı konulması akciğer kanserinin tedavisinde çok önemlidir. Erken evrede tanı ile sağ kalım oranı ortalama yüzde 70'tir.

"Dumansız hava sahası unutulmamalı"

Ancak, erken evrelerde belirtilerin genellikle hafif veya belirsiz olması nedeniyle, birçok hasta ileri evrede teşhis edilmektedir. Düzenli sağlık kontrolleri ve akciğer kanserine özgü tarama testleri, erken teşhis için en etkili yöntemlerdir. Özellikle sigara içen ve mesleki olarak risk altında bulunan bireylerin bu konuda bilinçlenmesi, özellikle 35- 40 yaşından sonra başta solunum işlevleri, belirti ve bulgular açısından hekim kontrolünden geçmesi gereklidir. Göğüs Hastalıkları uzmanlarının mesleki derneği olan Türk Toraks Derneği ve Tabip Odaları gibi tüm hekim ve diğer sağlık meslek örgütleri halkımızın sağlığı ve sağlamlığını önceleyen kurumlardır. Kendi üyelerinin daha yetkin, başarılı hekimler olmasına gayret ederken halkın sağlık eğitimi ve ulusal halk politikaları geliştirmeye de gayret etmektedirler."

Kaynak: ANKA

Celal Karlıkaya, Edirne, Dünya, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Yılda 1.7 Milyon İnsanı Öldürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 20:30:47. #1.12#
SON DAKİKA: Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Yılda 1.7 Milyon İnsanı Öldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement