Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi - Son Dakika
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Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi

20.06.2022 15:23

Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisiSAMSUN Samsun'da akciğer zarı kanseri için ameliyat uygulanan hastaya aynı seansta sıcak kemoterapi tedavisi yapıldı.

Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi

SAMSUN Samsun'da akciğer zarı kanseri için ameliyat uygulanan hastaya aynı seansta sıcak kemoterapi tedavisi yapıldı.

Samsun'a nefes darlığı şikayeti ve akciğerde su birikmesi tanısıyla Tokat'tan gelen hasta Seher Demir, Medicana International Samsun Hastanesi'nde bu durumun akciğer zarı kanserinden (malign mezotelyoma) kaynaklandığını öğrendi. Hastanın tedavisi için total dekortikasyon (akciğer zarının komple çıkartılması) ve takibinde de intraplevral sıcak kemoterapi uygulamasına karar verildi.

"Sağ kalımı artırmayı amaçladık"

Tedaviyi uygulayan Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Çelik, "Ameliyatımız başarılı geçti. Total dekortikasyon ve plörektomi ameliyatını uyguladık ve sonrasında ameliyathanede özel bir cihazla sıcak kemoterapi işlemi yaptık. Bu yaklaşık 1 saat süren bir işlem. İşlemin amacı ameliyat sonrası intraplevral boşlukta geride kalmış mikroskobik düzeydeki, palpasyonla veya gözle görülmeyen, tümör hücrelerini ortadan kaldırmak ve hastanın ameliyat sonrası dönemdeki sağ kalımını artırmaktır. Hastamız ameliyat sonrası yaklaşık 6 gün servisimizde yattı ve daha sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.

"Bu tekniği bölgemizde ilk defa uyguladık"

Sıcak kemoterapinin tedaviye katkısını ve kimlere uygulanabileceğini de anlatan Prof. Dr. Çelik, "Daha önce malign mezotelyoma ameliyatlarını tabii ki yaptık. Yıllardır yapıyoruz ama bu tekniği bölgemizde ilk defa uyguladık. Bunun için bir teknik ekipman gerekiyor. Hastanın yaşının ve hastalığın evresinin uygun olması gerekiyor. Biz cerrahide akciğerin hem üzerindeki hem dışındaki zarı tama yakın temizliyoruz. Ama vücudun içerisinde ya da akciğer parankiminin daha derinlerinde olan tümör hücrelerini tespit etme şansımız yok. Bunu da kemoterapiyle yaklaşık 1 saat süren, ameliyat sonrasında hasta uyandırılmadan 42 derecede ısıtılarak verilen, hastanın kilosuna ve boyuna göre hesaplanan bir dozda kemoterapik ilaç uygulanıyor, bu da o bölgedeki tümör hücrelerini yok ediyor. Bu işlem hastanın sağ kalımına, tedavi sonrası yaşam kalitesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"Hiç düşünmeden kabul ettim"

Ameliyat ve sıcak kemoterapi uygulaması sonrası kendini çok iyi hissettiğini belirten Seher Demir ise, "Tokat'tan geliyorum. İlk önce Tokat'ta nefes darlığıyla biraz öksürükle hastaneye gittim. Ciğerlerde su olduğunu söylediler. Araştırıp Samsun'da Burçin hocayı bulduk. Allah razı olsun. Çok memnunum. Buraya geldiğimde tahlillerim her şeylerim yapıldı ve bana bu tanı konuldu. Tekrardan kontrole geldiğim zaman ameliyat gerektiği söylendi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü sonuçlarını bana her şeyini detaylı anlattılar. Şükürler olsun ameliyat sonrası bir sıkıntı da olmadı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ameliyat, Samsun, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi - Son Dakika

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