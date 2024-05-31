Akdağmadeni'nde sağanak sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
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Yerel

Akdağmadeni'nde sağanak sonrası yollar göle döndü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

31.05.2024 20:18
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Akdağmadeni'nde sağanak sonrası yollar göle döndü

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Akdağmadeni ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika boyunca süren sağanak ve dolu yağışı, sele dönüştü. Cadde ve sokaklarda etkili olan sel nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel nedeni ile ekili alanlar zarar görürken derelerde de taşkınlar meydana geldi. Sel sonrası belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, "İlçemizde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika etkili olan şiddetli yağış ve dolu, bazı işyerlerinde ve konutlarda zarara sebep olmuş, vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir. Belediye ekiplerimiz afet sebebiyle zarar gören vatandaşlarımıza yardıma devam ediyor. Rabbim daha beterinden korusun. Tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Yaşanan sel nedeniyle iş yeri ve konutlarında zarar olan vatandaşların, AFAD'a bildirilmek üzere İlçe Kaymakamlığına durum tespiti için başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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