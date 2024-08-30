Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin yapılacak - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin yapılacak

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Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan bin 100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 8 Eylül'de düzenlenecek olan 12'nci ayine yüzlerce kişi katılmak için rezervasyon yaptırdı. Ermenistanlı Gayane Gevorkyon, tüm dünyadaki Ermenileri ve Müslümanları ayine davet etti. Kilise, 2010 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ayinlere ev sahipliği yapıyor. Tarihi kilise, 2007'de 'anıt müze' olarak açıldı ve bu yıl 12'nci kez ayin yapılacak.

30.08.2024 11:34
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İSHAK KARA

(VAN) - Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan bin 100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin yapılacak. 8 Eylül'de düzenlenecek ayine katılmak isteyen yüzlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı. Ermenistanlı Gayane Gevorkyon, "Bütün dünyadaki Ermeniler, Müslümanlar, fark etmez biz kardeşiz. 8 Eylül'de 2024 Pazar günü Akdamar Adasının kutsal günüdür. Kim istiyorsa ayine davet ediyoruz. Van cennetten bir parça halkı hepsi birbirinden iyi ve misafirperverdirler. İnşallah ayın 8'inde yapılacak ayini hep beraber güzel geçireceğiz" dedi.

2010 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle, Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar sürüyor. Van Gölü'nde bulunan Akdamar Kilisesi bu yıl 12'nci ayine ev sahipliği yapacak.

Gevaş ilçesinde Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915- 921 yılları arasında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan Akdamar Kilisesi'nde, 2005'te restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile tarihi kilise, 2007'de uluslararası bir törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde, ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Yurt içinden ve dışından binlerce turistin katıldığı ayin, bu yıl 8 Eylül'de 12'nci kez yapılacak.

"Ermenistan ve tüm dünyadan daha çok kişinin ayine katılımlarını bekliyoruz"

Ermenistanlı Gayane Gevorkyon, Türkiye ve tüm dünyada yaşayan Ermenileri Akdamar Kilisesi'nde yapılacak olan ayine davet etti. Gevorkyon şöyle konuştu:

"Dedelerim 1915'te Ermenistan'a gittiler. Benim babaannem de buradan gitmiş vasiyeti benim anne babamın buraya gelip burada yaşamasıydı. Ama olmadı. Anne babam rahmetli oldu ben babaannemin vasiyetini yerine getirdim. Ben geldim Van Edremit'te yaşıyorum. İstiyorum ki bütün kiliseler diğerinden güzel olsun. Ermeni halkı gelsin görsünler. Bütün dünyadaki Ermeniler, Müslümanlar, fark etmez biz kardeşiz. 8 Eylül'de 2024 Pazar günü Akdamar Adasının kutsal günüdür. Kim istiyorsa ayine davet ediyoruz. Van cennetten bir parça halkı hepsi birbirinden iyi ve misafirperverdirler. İnşallah ayın 8'inde yapılacak ayini hep beraber güzel geçireceğiz. Allah razı olsun Kültür İl Müdürlüğü ve müze müdürüne ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben ayrıca tahrip olmuş bütün kiliseleri tamir etmek istiyorum. Herkesin bu konuda desteğini de bekliyorum. Bu sene şükür Sayın Van Valimizin izniyle Ermenistan ve tüm dünyadan daha çok kişinin ayine katılımlarını bekliyoruz."

Vanlı Dilek Güneş, "Akdamar Adası insanı büyülüyor. Harika bir yer önümüzdeki günlerde yapılacak olan Ermeni Ayinine herkesi davet ediyor Van'a bekliyoruz" dedi.

Alan ismindeki Iraklı Turist ise, "Irak Dohuk kentinden Van'a gezmeye geldim. Buraya ilk defa geldim. Doğa ve tarih olarak çok güzel bir yer tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Cengiz Demirci, "Buraya Şırnak'tan ilk defa geldim. Burası çok güzel ama buranın bakıma ihtiyaç olduğunu ifade edemeden geçemeyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin yapılacak - Son Dakika
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