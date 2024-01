Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerinde Kurs Alan Kadınlar Adana\'yı Gezdi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat evlerinde verilen kurslara katılan kadınlar, Türkiye'nin farklı illerini gezmeye devam ediyor. Kadınlar son olarak Adana'nın tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Güneş Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde kurs gören çok sayıda kadın, Adana'yı ziyaret ederek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Usta öğreticiler başkanlığında gerçekleşen gezide, kadınlara ziyaret ettikleri yerlerle ilgili bilgiler verildi. Unutulmaz bir gün yaşayan ve geziden duydukları memnuniyeti ifade eden kadınlar, Başkan Gültak ve emeği geçen personele teşekkür etti.

"Kadın ve gençlerin içindeki cevher ortaya çıkıyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her zaman kadınların yanında olduklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri kadın ve gençlere her zaman önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda kültür ve sanat evlerimizde eğitim gören kadınlarımızı belli aralıklarla çeşitli illerimizi gezmeye götürüyoruz. Bunun yanı sıra yaz aylarında gençlik kampına kadınları ve çocuklarını tatile götürerek, onların güzel zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Akdenizli birçok kadın ilk kez tatile gitmenin mutluluğunu yaşarken, sevinç ve memnuniyetlerini de her zaman ifade ediyorlar. Akdeniz'de, bizden önce kadınlara ve gençlere bu tür imkanlar sağlanmamıştı. İnsanlar imkan sunulmadığı için kendilerini ifade edemiyor, keşfedemiyorlardı. Biz bunları yaptıkça kadınların ve gençlerimizin içindeki cevher ortaya çıkmaya başladı. Bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN