Akdeniz\'de ilk iftar sofrası kuruldu

Akdeniz'de Ramazan ayının ilk iftarı, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Akdeniz Belediyesi öncülüğünde; Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle organize edilen iftar programı, mahallede kurulan geniş katılımlı sofrada yapıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda yüzlerce vatandaş aynı sofrada oruç açtı.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açılırken, vatandaşlar Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden katılımın olduğu programda samimi ve sıcak görüntüler oluştu.

Mahalle sakinleri düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların da aynı sofrada bir araya gelmesinin Ramazan'ın ruhuna uygun bir tablo oluşturduğu ifade edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca sosyal dayanışmayı artırmaya yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek, iftar programlarının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli buluşmalar olduğuna dikkat çekti. - MERSİN