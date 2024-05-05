Akdeniz'in Suyu Bu Yıl 23. Kez Ege Denizi ile Buluşuyor - Son Dakika
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Akdeniz'in Suyu Bu Yıl 23. Kez Ege Denizi ile Buluşuyor

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Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen etkinlik çerçevesinde Akdeniz'den alınan ve testilerle taşınan deniz suyu, bu yıl 23. kez Ege Denizi ile buluşacak.

05.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:50
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Akdeniz'in suyu bu yıl 23. kez Ege Denizi ile buluşuyor

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen etkinlik çerçevesinde Akdeniz'den alınan ve testilerle taşınan deniz suyu, bu yıl 23. kez Ege Denizi ile buluşacak.

Ege ile Akdeniz'in birleşme noktası olan Muğla'nın Datça ilçesinde su testilerine doldurulan ve Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak taşınan deniz suyu, Ege Denizi'ne dökülecek. Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkıları ile her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün bu yıl 23.'sü gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılmasının ardından başlayan törende Ege Denizi'ne götürülmek üzere Çatalmağara önünden Datça testilerine Akdeniz suyu dolduruldu. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve Düzenleme Komitesi Başkanı Hüseyin Tüzün tarafından testilere doldurulan Akdeniz'in suyu, belirlenen güzergah üzerinden Gökova körfezi kıyısındaki Gereme koyunda bulunan Katıyalı mevkiine ulaştırmak üzere davul zurna eşliğinde yola çıkarıldı. Testilere doldurulan sular, yürüyüşün ikinci etabı olan Gereme koyu Katıyalı mevkiinde Ege Denizi'ne dökülecek.

"İnşallah çocuklarımız torunlarımız devam ettirir"

Törenin açılışında kısa bir konuşma yapan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, etkinlikten duyduğu heyecanı da dile getirerek, "Ege'nin birleşim yeri Datça'dayız. Bu yıl 23.'sü düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye testilerle su taşıma töreni gerçekleştiriyoruz. Artık geleneksel hale geldi. Bu yıl 23.'sü düzenleniyor. Mayıs ayında bu yürüyüşü bu etkinliği hep beraber, ilçe halkımızla yapıyoruz. İnşallah doğaya bir katkımız olur. Bu farkındalığı oluşturmak için şimdiye kadar bu etkinliği yapan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir ve 100.'sünü de çocuklarımız, torunlarımız gerçekleştirir" dedi.

"Temsili olarak iki suyu birleştirmiş oluyoruz"

Kısa bir konuşma yapan Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise "Tarihin bize yüklediği misyonla, 3 bin yıldan beri bulunan bu coğrafyada yaşayan insanların tarihsel süreçte oluşturdukları bir kültüre katkı olsun diye DAÇEV sayesinde bir yürüyüş başlatmıştık" diyerek etkinlik sürecini anlatması için sözü DAÇEV kurucusu ve Düzenleme Komitesi Başkanı Hüseyin Tüzün'e bıraktı.

Knidosluların başlattığını kendilerinin sembolik olarak tamamladıklarını ifade eden DAÇEV kurucusu ve Düzenleme Komitesi Başkanı Hüseyin Tüzün; "2000 yılında rahmetli Turgay Sönmez'in fikriydi bu yürüyüş olayı ve bizler tamam dedik. Yılda bir kere Mayıs ayının ilk Pazar gününde bu yürüyüşü yapma kararı aldık. Datçalıları bir araya getirelim, birlikte dostluk ve doğa yürüyüşünü yapalım. Hem birbirlerini daha yakından tanımış olsunlar hem sonunda da eğlenelim baharın tadını çıkaralım dedik. Böylece bu etkinliği başlattık ama bu arada aklımıza Knidosluların Perslere karşı kendilerini savunmak için Balıkaşıran'da kanal açarak iki denizi birbirine kavuşturma girişimi geldi. Biz de bunun üzerine madem onlar beceremedi, biz bu olaya bir gönderme yapalım Akdeniz'in suyunu alıp Gökova Körfezi'ndeki Gereme koyuna dökeriz ve böylece onların beceremediklerini biz yapmış oluruz, temsili olarak da iki suyu birleştirmiş oluruz dedik" şeklinde konuştu.

Akdeniz\'in Suyu Bu Yıl 23. Kez Ege Denizi ile Buluşuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz'in Suyu Bu Yıl 23. Kez Ege Denizi ile Buluşuyor - Son Dakika

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