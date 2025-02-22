Akdeniz Zabıtasından Dilenci Operasyonu - Son Dakika
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Yerel

Akdeniz Zabıtasından Dilenci Operasyonu

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak 2 bin 365 lira parasına el koydu ve 1.750 lira ceza uyguladı. Zabıta Müdürlüğü denetimlerin süreceğini açıkladı.

22.02.2025 15:44  Güncelleme: 16:12
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Akdeniz zabıtasından dilenci operasyonu

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kişiyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan dilenci zabıta karakoluna götürüldü. Dilencilik yapan M.K.'nın üzerinden çıkan 2 bin 365 lira tutanak altına alınarak kamuya aktarılırken, şahıs hakkında da Zabıta Tembihnamesi doğrultusunda bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

"Denetimlerimiz aralıksız sürecek"

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Zeyit Şener'in talimatları ile denetimleri yoğunlaştırdıklarını dile getiren Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Vatandaşlarımızın dini ve vicdani duygularını sömürerek para toplayan şahıslara Akdeniz'de geçit vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda ihbarda bulunmaları bizim için önemli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Zabıtasından Dilenci Operasyonu - Son Dakika

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