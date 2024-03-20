Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Beyoba Mahallesi\'nde halkla buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk buluşmaları kapsamında Beyoba Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu, "Bu coşku, bu heyecan, bu sevinç 31 Mart'ta yaşayacağımız zaferin ayak sesleri. Sizler için çalışmak sizlere hizmet etmek bizler için her zaman büyük bir mutluluk oldu" dedi.
Akhisar Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Dutlulu, Beyoba Mahallesi ziyaretinde 5 yılda yaptığı ve gelecek dönem yapacağı hizmetlerden bahsetti. Dutlulu mahalle sakinlerine, şöyle seslendi:
"BU HEYECAN, 31 MART'TA YAŞAYACAĞIMIZ ZAFERİN AYAK SESLERİ"
"Biz 5 sene önce bu yolculuğa çıkarken bu şehrin çiftçileri, işçileri, emekçilerinin desteğini arkamıza aldık. Gidip de zenginler, ağalar için çalışmadık. Bu şehrin gerçek sahipleri sizler için çalıştık. Hizmet ederken kimseyi ayrıştırmadık. Beyoba'nın veya diğer tüm mahallelerimizin neye ihtiyacı varsa onu çözmeye yoğunlaştık. AK Parti'nin 15 yıllık döneminde hizmetten mahrum kalan hangi mahallemiz varsa onların taleplerini çözmeye yoğunlaştık. Pandemisi, depremleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarda bile bahane üretmedik, halkımıza hizmet ürettik. 15 yılda yapamadıklarını 5 yılda yaptık. Demek ki isteyince, çalışınca yapılıyormuş. Biz nasıl ki hizmetlerimizi yaparken kimseyi ayırmadıysak, bu hizmet yolculuğunda farklı siyasi görüşlerdeki tüm halkımızın desteğini istiyorum. Bu coşku, bu heyecan, bu sevinç 31 Mart'ta yaşayacağımız zaferin ayak sesleri. Gerçekten çok güzelsin Beyoba. Sizler için çalışmak sizlere hizmet etmek bizler için her zaman büyük bir mutluluk oldu. İnşallah desteklerinizle Akhisar'ımızı çok daha güzel hizmetlerle buluşturacağız."
Akhisar'da hayata geçirdikleri en önemli işlerden birisinin de sosyal yardımlar olduğuna değinen Başkan Dutlulu, şöyle devam etti:
"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GETİRDİĞİMİZİ SÖYLEDİĞİMİZDE DALGA GEÇTİLER"
"Biz bu kentte sosyal belediyecilik anlayışını getirdiğimizi söylediğimizde bizimle dalga geçtiler. Ama onların bir lokma ekmeğe muhtaç ettiği yaşlılara, emeklilere, asgari ücretle çalışanlara biz yardım elimizi uzattık. Sosyal yardımlarımızla halkımızın yanında olduk. Akhisar Belediyesi hastaları ücretsiz şekilde sağlık kuruluşlarına götürüyor. Her gün 5000 çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyoruz. Her ay 800 kişiye içerisinde belli miktar para olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bakkallardan alışveriş yapabilmesi için BakkalKart veriyoruz. Akhisar'a kazandırdığımız Aşevi'nde her gün 600 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyoruz. Onlar istedikleri kadar dalga geçsinler; Akhisar'da hiçbir çocuk, hiçbir büyüğümüz yatağına aç girmesin diye çalışmaya devam edeceğiz."
Beyoba Mahallesi'ne iki müjde veren Dutlulu, "Beyoba halkımız yıllardır özlemini duyduğu kent meydanına ve aile çay bahçesine kavuşacak. Eski belediye havuzunu baştan sona yenileyecek ve sosyal tesis olarak Akhisar halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımız burada nişan gibi organizasyonlarını da yapabilecek. Bu da benim Beyoba halkımıza sözüm olsun" diye konuştu.
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