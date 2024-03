Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: Söz Verdiğimiz Hizmetleri Yapmaya Devam Edeceğiz

Yerel

Seytiahmet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Beni, söz verip tutmayan o siyasetçilerle karıştırmayın. Besim Dutlulu söz verirse tutar. Bu hep böyle oldu, bundan sonra da öyle olacak. Çünkü Akhisar'da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir aile aç kalmasın diye çalışıyoruz" dedi.

Seyitahmet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dutlulu, her seçimde siyasetçilerin söz verip tutmadığını belirterek, Akhisar'a daha çok hizmet etmek için tüm halkın desteğini istedi. Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

"KAPALI KAPI BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

"15 yıl boyunca söz verip yapmadıkları Sağlık Ocağı'nı Seyitahmet Mahallesi'ne biz kazandırdık. Siz bana yetki verdiniz ben de sizi utandırmadım. Çok şükür. Şimdi verdiğim sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Beni, söz verip tutmayan o siyasetçilerle karıştırmayın. Besim Dutlulu söz verirse tutar. Bunu herkes biliyor. Bu hep böyle oldu, bundan sonra da öyle olacak. 15 yıl boyunca halkın içine çıkmayan eski belediye başkanı şimdi çıkmış sahnelere beni eleştiriyor. Diyor ki, Besim Dutlulu sadece park yapıyor, sadece asfalt atıyor, sadece mahalle kreşi açıyor, sadece sağlık ocağı yapıyor. Yaparız kardeşim. Daha fazlasını yapacağız. Siz yapmamışsınız, biz yapacağız. Bu arada ben hangisi belediye başkan adayı onu da çözemiyorum; başkan adayı dışında herkes konuşuyor. 15 yıl boyunca odalarından çıkmadıkları için halkın sorunlarını da bilmiyorlar. Biz göreve geldiğimiz gibi mahalle mahalle halkımızın yanına geldik, sorduk, dinledik. Halkımızın içinde olduk ve onların istediklerini yaptık. Yine öyle olacak, yine halkımızın içinde olacağız. Kapalı kapı belediyeciliği değil, sosyal belediyecilik yapacağız."

Akhisar'da yapılan sosyal yardımların eleştirildiğini söyleyen Başkan Dutlulu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Beni çok üzen bir durum var. Akhisar'da ihtiyaç sahiplerine yaptığımız yardımları eleştiriyorlar. Bu durum beni çok üzüyor. Ekonominin çok kötü olduğu, pandemi ve depremlerin olduğu bir dönemde bahane değil yine halkımız için hizmet ürettik. Halkın yanında olduk, halkın ihtiyaçları için çalıştık. Aşevi açtık bizi eleştirdiler; ne gerek var dediler, reklam yapıyor dediler. Siz de aşevi açsaydınız da daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yapsaydınız keşke. Her gün 600 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Her Ramazan olduğu gibi bu ramazanda 5 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyoruz. Çünkü Akhisar'da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir aile aç kalmasın diye çalışıyoruz. Bizden önce olan bir hizmet var. Ama gizlice yapılıyordu. Kanser hastalarını ücretsiz hastanelere taşınıyordu. 40 kişiyi götürüyorlardı. Şimdi biz 400 kişiyi götürüyoruz. BakkalKart uygulamamızı başlattık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 500 TL destek sağlıyoruz. Alışverişlerini de küçük esnaf bakkallardan yapmasını sağlıyor, hem küçük esnafımıza hem ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Biri Seyitahmet'te olmak üzere 3 tane mahalle kreşi açtık. Kreşler 10 bin lira iken bizim kreşlerimiz bin 500 TL. Hem çocuklarımıza hem onların ailelerine destek olduk. 3 olan kreş sayımızı ikinci dönem artıracağız. Cumhuriyet, Atatürk ve Hacıishak Mahalleleri'mize de kreş açacağız. Makam araçlarına para harcamadık, ambulansa yatırım yaptık. Kaynaklarımızı doğru kullandık. Tasarruf tedbirleri ile elde ettiğimiz geliri yine halkımıza kullandık. Biz şunu söylüyoruz: Akhisar, Büyükşehir'den hak ettiği hizmeti ve yatırımı alamadı. Akhisar halkı hizmetin gelip gelmediğini görüyor. Bize artık A partili, B partili belediye başkanı değil, çalışacak bir belediye başkanı lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ferdi Zeyrek çok çalışacak, çok güzel hizmetler yapacak, kefili de biziz.

"SİYASİ GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Her konuda adaletli, çözüm odaklı çalıştım. Bugüne kadar belediyeye gelen hiç kimseye hangi partilisin diye sormadım. Çay ikram ettim, derdini dinledim ve yardımcı olmaya çalıştım. Buna bütün Akhisar şahittir. Şimdi önümüzde bir seçim var; ben nasıl ki insan ayırmadıysam tüm halkımıza eşit davranıp herkesi kucakladıysam, şimdi AK Partili, MHPli İYİ Partili tüm abilerimden, ablalarımdan, kardeşlerimden destek bekliyorum. Bu bir hizmet yarışı ve ben çok çalışacağım. Bu bir yerel seçim genel seçim değil. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve genel seçimde onu desteklemiş olabilirsiniz, başımın üstünde yeriniz var, saygı duyuyorum. Ben de Akhisar'ı, sizleri çok seviyor ve hizmet etmek istiyorum. Aynı şekilde hangi görüşten olursanız olun tüm halkımızın desteklerini bekliyorum."