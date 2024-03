Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Hürriyet Mahallesi\'nde Coşkulu Kalabalığa Seslendi

Yerel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Başkan Dutlulu, "Bu kalabalığı görünce Akhisar halkının kararını çoktan verdiğini açık şekilde anlıyorum. 31 Mart'ta Akhisar'a bahar geliyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkan Dutlulu'nun Hürriyet Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katılım yoğun oldu. Dutlulu, 3 gün sonra Akhisar halkının desteğiyle seçim sandıklarını patlatacaklarını, kente yeniden bahar getireceklerini söyledi.

Akhisar'ın taşını, toprağını, her köşesini ve tüm Akhisar halkını çok sevdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu, coşkulu kalabalığa şöyle seslendi:

"15 SENE ONLARIN YAPTIĞINI, 5 SENE BİZİM YAPTIKLARIMIZI TERAZİYE KOYUN"

"Hiç kimseye kötü laf etmeden, hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseye iftira atmadan, yalan söylemeden bu seçim kampanyasını bitiriyoruz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim ne yalan söylerse söylesin; biz doğruları söyleyeceğiz, biz Akhisar halkı için çalışacağız, biz Akhisar'ı güzelleştireceğiz. Bizim ağzımızdan kötü söz duymayacaksınız. Biz Akhisar'ı seviyoruz, biz Akhisarlıları seviyoruz. Efendim 5 senedir sahadayız; bu mahallelere de bazıları gibi seçim var diye gelmiyoruz. Biz 5 yıl boyunca halkımızın içindeydik. Hürriyet Mahallesinde beni ekmek kuyruğunda, markette, sokaklarda sürekli görüyorsunuz zaten. 2019 yılında Hürriyet Mahallesinde çok büyük bir farkla kazandık. Her mahallede önde çıktık; bu seçimde de göreceksiniz Akhisar'ın her mahallesinde, Akhisar'ın her köyünde, Besim Dutlulu ve Cumhuriyet Halk Partisi birinci çıkacak. İddiayı da koyalım. Bakın, rakiplerimiz hakkında gerçekten kötü bir şey hiç söylemiyoruz. Ne kişiliklerine, ne ailelerine, hepsine saygı duyuyoruz. Hepsi bizim hemşehrimiz, dostumuz, arkadaşımız. Sahada görürüz, el sıkışırız, öperiz sarılırız. Bizim tek derdimiz şu: Akhisar'ı daha iyi yönetmek. Onları benden daha iyi bilirsiniz. Hiçbiriyle kişisel bir sıkıntımız yok. Ama 15 sene boyunca onların yaptıklarını bir teraziye koyun, bir de 5 sene boyunca bizim çalışmalarımızı koyun. Biz daha çok çalıştık. Çalışkanlık konusunda kendimize güveniyoruz. Biz Akhisar'ı, Akhisar halkını diğer rakiplerimizden daha çok seviyoruz. Bu şehir için daha çok çalışırız. Akhisar için çok güzel projeler yapacağız. 31 Mart günü tüm Akhisar halkımızın desteklerini istiyoruz; size inanıyoruz, sizler için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

15 yıl boyunca halktan kopan Akhisar Belediyesi'ni yeniden Akhisar halkı ile bütünleştirdiklerini ve halkın belediyesi yaptıklarını belirten Dutlulu, şöyle devam etti:

"BİZ KAPALI KAPILAR ARDINDA DEĞİL, AÇIK KAPILARLA YÖNETTİK"

"5 sene önce göreve başladık ve dedik ki: 'Biz farklı belediyecilik yapacağız', 'Biz daha önce yapılmış hataları yapmayacağız', 'Biz daha şeffaf olacağız', 'Daha ulaşılabilir olacağız', 'Sokaklarda halkın arasında olacağız', 'Kırsalda olacağız', 'Akhisar halkından kopmayacağız', 'Akhisarlılar bize her zaman ulaşabilecek; telefonla ulaşacak, SMS ile ulaşacak, WhatsApp ile ulaşacak, sosyal medyayla ulaşacak.' Zaman zaman sizler yazdınız bizler cevap yazdık. Bizim için önemli olan şey şuydu: Akhisar halkı, derdini bize anlatabilsin, bize ulaşabilsin. Biz kapalı kapılar ardında değil, Akhisar'a açık kapılarla, Akhisar'ın sokaklarında yönetelim, Akhisarlılarla hep beraber olalım istedik ve işte Akhisar'ı da 5 sene böyle yönettik."

Akhisar olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli hizmetleri alamadıklarını söyleyen Dutlulu, şunları kaydetti:

"AKHİSAR, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YETERLİ HİZMET GÖRMEDİ"

"Akhisar'a ve Manisa'ya A partili B partili değil çalışkan belediye başkanları lazım. İnşallah 3 gün sonra Akhisar çok güzel bir seçim yapacak. 2 tane belediye başkanı seçeceğiz. Akhisar'da ben belediye başkanlığı görevine adayım. Manisa'da da Ferdi Zeyrek kardeşimiz var. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şu anki başkanı Cengiz bey. Onunla hiçbir kişisel problemimiz yok. Kendisine saygı duyuyorum. Ama biz Akhisar olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ne yazık ki yeterli hizmetleri ve yatırımları alamadık. En basitinden söylemek gerekirse mesela Hürriyet Mahallesi'nde altyapı alanında sorunlar var; herhangi bir yağmur yağışında sokaklarımızda su birikintileri oluyor. Yağmur suyu hatları eksik. İçme suyu hatları eski. Kanalizasyonlarda sıkıntı var. Bu işlerin yapılması için büyükşehirde bize çalışkan bir belediye başkanı lazım. Bu konuda biz Ferdi Zeyrek'e kefiliz. Sizlerden destek bekliyoruz.

"AKHİSAR İÇİN ÇOK ÇALIŞACAK BAŞKANI SEÇECEĞİZ"

Bu seçim, siyasi değil hizmet seçimi. Akhisar için çok çalışacak başkanı seçeceğiz. Herkesin gönlünde bir siyasi parti yatar; başımızın gözümüzün üstüne. Ama bu hizmet yolculuğunda Akhisar'a ve Akhisar halkına hizmet etme konusunda biz iddialıyız. Biz 5 yıl boyunca hizmetlerimizi yaparken nasıl kimseyi ayrıştırmadıysak, kimsenin siyasi partisini sormadan yardımcı olduysak, 31 Mart yerel seçimlerinde, farklı siyasi görüşe sahip tüm Akhisar halkımızın desteğini istiyorum.

"31 MART AKŞAMI AKHİSAR İÇİN BAYRAM OLACAK"

Biz bu hizmet yolculuğuna çıkarken, arkamıza sizlerin, işçimizin, öğrencimizin, çiftçimizin, esnadımızın, emeklimizin, memurumuzun desteğini annelerimizin, babalarımızın duasını alarak çıktık. Sizlere hizmet edebilmek, dertlerinize derman olabilmek benim için kutsal bir görev. Bu sorumluluk bilinci ile, inşallah sizlerin desteğiyle ikinci 5 senemizi de hizmet dolu geçireceğiz. 31 Mart akşamı Akhisar için bayram olacak."