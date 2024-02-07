Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: İkinci dönemimizin hedefi yerinde dönüşüm

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yıllarca kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm ile oyalandık. İnsanlara hayaller satıldı, yılları çalındı. İkinci dönemimizin en önemli hedefi yerinde dönüşüm, binaların güçlendirilmesi projesidir. İkinci dönemimizde bu projeye başlayacağız. Daha önceden bu konuda başarılı çalışmaları olan belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ama ne yapmayacağız? İnsanlara hayal satmayacağız" dedi.

Akhisar Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Başkan Dutlulu yönetiminde yapıldı. Toplantı öncesinde gündem ile ilgili konuşan Dutlulu, Miraç Kandili'ni kutladı ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle andı. Dutlulu, sözlerine şöyle devam etti:

"YILLARCA KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA RANTSAL DÖNÜŞÜM İLE OYALANDIK"

"Depremden depreme bu olayı hatırlayan ve ne yazık ki önlem almayan bir ülkeyiz. Bunun önlemi, depreme dayanıklı binalardan, yapılardan geçiyor. Akhisar'ın da bu konuda mazisisin çok başarılı olduğu söylenemez. Yıllarca kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm ile oyalandık. Akhisar'ın eski mahallelerinde 50 metrekare evi olan vatandaşlarımıza apartman daireleri vaat edildi. Resmen deprem için değil, para için rantsal bir düzen kuruldu. İnsanlara hayaller satıldı. Şeyhisa ve Hashoca gibi mahallelerin yıkılıp da apartmanla anılması mümkün değil. Altı tarihi eser, yüze yakın tescilli binaya sahip, etrafı birinci derece sit alanı ilan edilmiş bu mahallelerde kentsel dönüşüm vaadiyle ne yazık ki insanların yıllarını çaldılar. Bunun tek çözümü, koruma amaçlı imar planıdır. Eski Akhisar'ı restorasyonlarla, güçlendirmelerle olduğu gibi koruyup, asıl deprem riski üzerine yoğunlaşmamız lazım. 2000 yılı öncesi yapımlı betonarme binalar birçok mahallemizde var. Bizim buralar ile ilgili önlemler almamız lazım. Buradaki insanların da başka bölgelere taşınacağını düşünmek de gerçekçi değil. Rezerv alanları oluşturarak, hem insanları ev sahibi yaparak, hem de insanlara istihdam sağlayarak, ondan sonra da yerinde dönüşümü desteklemek lazım.

"KENDİ DÖNEMİMİZDE BİR METREKAREYİ BİLE İMARA AÇMADIK"

Hacıishak Mahallesi'nde bir rezerv alanımız var. İstanbul'da çok güzel işler yapılıyor bu konuda. Başarılı örneklerde olduğu gibi rezerv alanlarından gelecek gelirle yerinde dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Sit alanı konusunda da hukuksal düzenlemeler noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Akhisar Belediyesi olarak biz, buradaki tüm meclis üyelerimizle birlikte, kendi dönemimizde bir metrekare alanı imara açmadık! Akhisar'da zaten fazla yerlerde imar alanları açılmıştı, zemini kötü çok fazla yerlerde açılmıştı. Biz kendi dönemimizde bir tane bile binaya yüksek kat imar izni vermedik!

"İKİNCİ DÖNEMİMİZİN EN ÖNEMLİ HEDEFİ YERİNDE DÖNÜŞÜM, BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİDİR"

İmar komisyonumuzca binaların daha dayanıklı olması için gerekli önlemler alındı, kararlar alındı, bunların da hepsi uygulanıyor şu anda. Bundan sonra yapılacak binalar için de belediye olarak önlemimizi aldık. 35-40 metrekare tabana yayılmış bir binası olan bir vatandaşa, senin yerin apartman olacak, 3 katlı, 5 katlı evin olacak diye vatandaşlarımıza hayal satmayacağız. Gerçekleri söyleyeceğiz. Akhisar'ın tarihi ve güzel mahallelerini güçlendirerek daha güzel bir hale getireceğiz. Binalarımızı korumak için, koruma amaçlı imar planımızı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte beraber yapacağız. Biz Büyükşehir'de kim olursa olsun uyumlu çalışırız. İkinci dönemimizin en önemli hedefi yerinde dönüşüm, binaların güçlendirilmesi projesidir. İkinci dönemimizde bu projeye başlayacağız. Daha önceden bu konuda başarılı çalışmaları olan belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ama ne yapmayacağız? İnsanlara hayal satmayacağız."

İLÇELİ ŞEHİDİN ADI AKHİSAR'DA YAŞAYACAK

Başkan Dutlulu, 5. gündem maddesinde yer alan Cumartesi Pazarı'na isim verilmesi konusunda, yine o mahallede ikamet eden ve semt pazarında tezgahı bulunan Şehit Reşat Ergin'in ailesi ile görüştüğünü ve Akhisarlı şehidin adının ilçede sonsuza dek yaşamasını istediğini belirtti. Öneri meclisten oybirliği ile geçerek, Cumartesi Pazaryerinin adı Şehit Reşat Ergin Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Alanı olarak değiştirildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 5 Mart Salı günü saat 16.00'da yapılacak.