Akhisar Belediye Başkanı ve Adayı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Mahallesi\'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı

Akhisar Belediye Başkanı ve Adayı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Başkan Dutlulu, yeni dönemde Sağlık Ocağı, Mahalle Kreşi ile içerisinde gölet, spor alanları ve sosyal dinlenme alanları bulunan Cumhuriyet Kent Parkı'nı Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandıracaklarını söyledi.
Başkan Besim Dutlulu, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü halk buluşmalarında, ikinci dönemi için destek istiyor.
"Akhisar'da 5 yılda çok çalıştık, çok güzel hizmetler yaptık ama yeterli değil; daha çok çalışacağız" diyerek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"5 senedir Akhisar'da belediye başkanlığı görevini keyifle, hizmet etme heyecanı ile gönülden yapıyoruz. Çünkü sizleri, halkımızı çok seviyoruz.
Göreve geldiğimizde üzülerek gördük ki AK Parti'nin en çok oy aldığı Cumhuriyet, Efendi, Ulucami gibi mahallelerimiz hizmetten en mahrum kalan yerler olmuş. Dedik ki, bu böyle olmaz, bu mahallelere hak ettiği değeri vermemiz lazım dedik ve hemen çalışmalara başladık. Bizim için kimin nereye oy attığı hiç önemli değil, biz onlar gibi değiliz. Bizim için önemli olan halkımıza eşit hizmetin ulaşması, ihtiyaç duyulan yerlere hizmetin gitmesi. Göreve geldik hemen asfalt çalışmalarımızı başlattık. Kötü ekonomik koşullarda, pandemide bile asfalt hizmetimizi aralıksız sürdürdük. Çağlak Parkı'nı 5 kat daha fazla büyülttük. Halkımızın sosyalleşebileceği kafeler yaptık. Yeni parklar yaptık. Bu mahallemize de hizmet eden Cumartesi Pazarı'nı şehrimize kazandırdık. Kısacası AK Parti'nin sırtını döndüğü, umursamadığı bu mahalleler hizmete bizimle birlikte kavuştu."
"AKHİSAR'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK NASIL YAPILIR ONLARA ÖĞRETTİK"
Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 yıl Akhisar halkına sırtını dönen, makam odasına kapanıp halkın içine çıkmayan eski belediye başkanı, şimdiki il başkanı sahneye çıkmış diyor ki; "Belediyecilik asfalt atmak değildir, belediyecilik park yapmak, pazar yeri yapmak, yol yapmak değildir." ya kusura bakmasınlar, 15 sene belediyeyi yönetmişler; ama belediyecilik nasıl yapılır, Akhisar halkı ne istiyor onu bile bilmiyorlar daha. Akhisar halkının karnı bu boş laflara tok.
Bizi istedikleri kadar eleştirsinler, asfalt atmaya devam edeceğiz, park yapmaya devam edeceğiz, yeni yollar, güzel sosyal alanlar yapmaya devam edeceğiz. Biz, Akhisar halkı ne istiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Mahallemize, aynı gölet alanı gibi büyük bir yaşam merkezi kazandıracağız. Onlar yapmayacakmış, hiç üzülmeyin, 5 gün kaldı. Bu saydıklarımın hepsini yapacağız. Onlar da sandıkta gereken cevabı alacaklardır. Akhisar'da gerçek belediyecilik nasıl yapılır o arkadaşlara hep birlikte gösterdik; göstermeye de devam edeceğiz."
"SİZ MAKAM KOLTUKLARINA SEVDALISINIZ, BİZ DE BU ŞEHRE SEVDALIYIZ"
Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni Sağlık Ocağı ve Mahalle Kreşi kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Dutlulu, şunları söyledi:
"Biz, bütün projelerimizi Akhisar halkının ihtiyaçlarına göre oluşturduk. Bizim projelerimiz içerisinde öyle atılıp tutulacak, hayali işler yok. Hepsi Akhisar halkının ihtiyaçlarına yönelik gerçek işler. Keşke odandan çıkıp biraz Akhisar halkının içine karışsaydın da Akhisar'ın, Cumhuriyet Mahallesi'nin neye ihtiyacı var görseydin. Sana ne diyeceklerdi biliyor musun? Akhisar halkı sana yollara, parklara, mahalle kreşlerine, sağlık ocaklarına, semt pazarlarına ihtiyacı var diyecekti. Ama siz makam koltuklarına sevdalısınız, biz de bu şehre sevdalıyız.
Şimdi de başkan yardımcısını aday yapmışsın. Kardeşim, daha hanginiz aday belli değil. Hanginiz konuşuyor belli değil. Önce bir karar verin belediye başkan adayınız o mu oldu, yoksa diğeri mi oldu karar verin.
Şimdi çıkmışlar, Şeyhisa ve Hashoca'ya büyük katlı binalar yaptıracağız diyorlar. Kardeşim, oranın altı tarihi eser dolu. İnsanları yıllardır kandırıyorsunuz hala daha kandırmaya devam ediyorsunuz. Biz oraları olduğu gibi koruyacağız. Rantsal değil yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Halkımız da evlerini müteahhitlere vermekten daha çok ekonomik fayda sağlayacak. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sit alanının azalması için mahkeme süreçlerini başlatan da biziz. 5 sene boyunca ortadan kayboldular. İktidar partisinden de bu konuda sizler için destek istedim; ama hiçbirisi Akhisar'ı, Cumhuriyet Mahallesini, Efendi'yi, Hashoca'yı, Şeyhisa'yı düşünmedi ve önemsemedi. Ama siz hiç merak etmeyin; biz sizin için canla başla çalışmaya ve şehrimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar o sit alanını getirdi, biz de o sit alanının azaltılması için mücadele edeceğiz."
"AKHİSAR HALKI OLARAK BİRİZ VE BERABERİZ"
Tüm Akhisarlıların desteğini isteyen Başkan Dutlulu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize açtığı yolda, Türkiye İttifakı olarak, Akhisar halkı olarak biriz ve beraberiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 31 Mart seçimlerinde halkımızın yine hizmete oy vereceğine ve sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun; Akhisar'ı kim daha çok seviyorsa, Akhisar'a kim daha çok hizmet ettiyse, kim Akhisar halkının zor günlerinde yanında olduysa, ziyaret edip hatırını sorduysa lütfen o belediye başkanına oy verin. Ben burada kendime güveniyorum. Akhisar'ın her bir mahallesinde yaşayan 7'den 70'e herkesi çok seviyorum. Bu şehir için herkesten daha çok çalışırım, daha çok mücadele ederim. Sizlerin desteğiyle başaramayacağımız iş yok. 5 gün sonra sizlerle birlikte Akhisar'a baharı yeniden getireceğiz."
Son Dakika › Yerel › Akhisar Belediye Başkanı ve Adayı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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