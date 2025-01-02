Akhisar'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Akhisar'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı, çalınan eşyalar bulundu.

02.01.2025 12:50
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4 ayrı evden hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 19 diğeri 21 yaşındaki iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının fail ya da faillerini bulmak için başlattığı çalışmada, olayları gerçekleştiren şüphelilerin Y.A.ve E.A.olduğunu tespit etti. İlçe genelinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin, Manisa dışından gelerek Akhisar'da suç işledikleri, ayrıca İzmir ve Soma'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Akhisar'da saklandıkları adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, çalınan bazı eşyalara ulaşıldı.

Gözaltına alınan Y.A. ve E.A., 1 Ocak 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akhisar'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

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