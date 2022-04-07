Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi - Son Dakika
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Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi

07.04.2022 09:43
Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi

Akhisar'ın en işlek caddelerinden olan Hilaliye ve Şehit Cemal Ilgaz Caddelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Akhisar'ın en işlek caddelerinden olan Hilaliye ve Şehit Cemal Ilgaz Caddelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Akhisar'ın en işlek caddelerinden olan Hilaliye ve Şehit Cemal Ilgaz Caddelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, belediye meclis üyeleri eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde prestij cadde çalışmalarına tüm hızımızla devam ediyoruz. Akhisar ilçemizin de en işlek caddelerinden olan Hilaliye Caddesi ve Şehit Cemal Ilgaz Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda başlattığımız çalışmalarda asfalt döküm noktasına geldik. Kaldırımlardaki çalışmalarımız Hilaliye Caddesi'nde tamamlandı. Şehit Cemal Ilgaz Caddesi'nde de yüzde 50'si tamamlandı, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydınlatma direklerimizin montajı yapılıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa zaman içinde tamamlayarak Akhisar ilçemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise yapılan çalışmaları değerlendirdi. Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları üzerine başlayan prestij cadde çalışmalarının sonlarına geldik. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü burada altyapı, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon çalışmalarını tamamlandı. Sonrasında kaldırım çalışmalarını ve aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Son olarak asfaltını atıyoruz. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önce temelini yaptı sonra binder tabakasını atıyor. Bu çalışmanın ardından sürücülerimize daha konforlu bir yol sağlayabilmek için 5 santimetre aşınma tabakası atılarak buradaki çalışmamızı bitirmiş olacağız. Şimdiden Akhisar halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi
Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi
Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi
Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi
Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Manisa, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akhisar'ın prestij caddelerinde sona gelindi - Son Dakika


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