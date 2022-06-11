AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır" - Son Dakika
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AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır"

11.06.2022 22:28

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım; Artvin’de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte, baraj suları altında kalacak Yusufeli’nde; “Yusufeli’nde doğmuş büyümüş, kaderi hayalleri her şeyi bu ilçede geçmiş insanların ihtiyaçları ve beklentileri karşılanacaktır. Nokta. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Ayrıca kamulaştırmayla ilgili konuları da değerlendireceğiz” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım; Artvin'de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte, baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde; "Yusufeli'nde doğmuş büyümüş, kaderi hayalleri her şeyi bu ilçede geçmiş insanların ihtiyaçları ve beklentileri karşılanacaktır. Nokta. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Ayrıca kamulaştırmayla ilgili konuları da değerlendireceğiz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk; Artvin'in baraj suları altında kalacağı için yedinci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesini ziyaret etti. Yıldırım ve Kirişçi, Yusufeli Barajı'nda ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunup Yusufeli Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bu sırada Yusufelili vatandaşlar belediye önünde toplandı. Vatandaşlar, yeni yerleşim yeri ile ilgili şikayetlerini Yıldırım ve Kirişçi'ye aktarmak istedi. Yıldırım ve Kirişçi, vatandaşların temsilcilerinden oluşacak bir heyeti davet etti. Bazı vatandaşlar, Yıldırım ve Kirişçi ile görüştü. Bu sırada polis, belediye önünde güvenlik önlemi alarak, diğer vatandaşların binaya girmesine engel oldu. Görüşme sırasında, belediye önünde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Görüşmenin ardından Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "İçerde temsilci olarak bulunan bütün arkadaşlarımızın bütün sorunları, tek tek Sayın Başbakan'a arz edildi. Sayın Başbakan, 'Bu taleplerin hepsi makul talepler. Ben karar verme noktasında değilim. İlgili bakanlarımızın, çözüm noktalarında çalışmalar yapacağıma dair rahat olun' diye ifadelerde bulundular. Umarım bu sorunlar çözülür. Yusufeli'mizi en az kayıpla yeni yerleşme yerine vakti zamanı gelince taşırız" dedi.

Yıldırım ise şunları söyledi:

"İçerde de ifade ettiğim gibi, biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı gereği, sadece Yusufeli'nde hem yeni ilçe merkezi, orada yapılan çalışmalar; hem Yusufeli'nde sizlerle buluşmak konuşmak ve kafanızdaki sorunları ve soru işaretlerini, eksiklerini anlamak için buradayız. Aslında sorunları, önce buraya gelmeden, Sanayi Ticaret Odası'ndan aldım.

Yusufeli'nde doğmuş büyümüş, kaderi hayalleri her şeyi bu ilçede geçmiş insanların ihtiyaçları ve beklentileri karşılanacaktır. Nokta. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Bu işi kimler yapacak bu işin tarafları belli… Tarım ve Orman Bakanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve tabiatıyla TOKİ… Ayrıca kamulaştırmayla ilgili konuları da değerlendireceğiz. O konu biraz çetrefilli konu. Mahkeme konusu. Bizim yönetme şansımız yok. Ama mağduriyet var ise mağduriyetin kaynağına inip o düzeltmeyi yapmak gerek."

AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır
AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır
AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır
AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Yusufeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır" - Son Dakika
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