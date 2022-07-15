Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği - Son Dakika
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Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği

15.07.2022 23:49

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dualar eşliğinde şehit ve gaziler anıldı.

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği

AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dualar eşliğinde şehit ve gaziler anıldı.

Aksaray'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yılında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan demokrasi nöbetinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehitler için dua edilirken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimindeki şehitler ve gaziler dualarla anıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çeşitli branşlarda görev alan sporcular Vali Hamza Aydoğdu'ya demokrasi bayrağını teslim etti. Vali Aydoğdu'nun bayrağı teslim alması ile başlayan demokrasi nöbetinde dualar edilirken, şehit aileleri ve gaziler nöbet tutan vatandaşlara eşlik ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Demokrasi nöbeti sunumlarla devam etti. Yüzlerce vatandaş sunumlara ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti.

"15 Temmuz Milli Birlik günümüz için bu yıl ki sloganımız Türkiye Aşkınadır" diyen Vali Aydoğdu, "En büyük aşkımız ve en büyük sevdamız onunla varız. Onun için yaşarız ve günü geldiğinde de onun için canımızı veririz. Şüphesiz ki dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bu toprakları kimse bize altın tepsi ile sunmadı. Buraya gelmek için ecdadımız çok büyük bedeller ödedi. Bunun en yakın örneklerinden birisi 15 Temmuz FETÖ kalkışmasıdır. Tarih sayfaları bu ve buna benzer sayısız kalkışmalarla doludur. Biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece bu denemeler devam edecektir. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, bu millet bir yerden bir saldırı geldiğinde aynı anda vatanını bayrağını ve devletini canlarını feda etmek uğruna korur" dedi.

"Tabi ki buradan çıkaracağımız dersler her yıl vurguladığımız gibi" diyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Vatandaşlık vazifesi olarak devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Bugün şehitlerimiz var. Bu törenlerimiz hem bir kutlama hem de bir yad etmedir. Her iki tarafta da vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehitlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Vatandaşımızın demokrasiye sahip çıkmasını da kutluyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da İzmir'de darbe girişimini yaşayan Bayram Ayaz (65), "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız bizim Türkiye'nin yeniden bir değişime girişinin sürecini ve gerçekten böyle vatan hainlerinin bu güzel vatanda içimizden temizlenmesi içindi. Bizzat vatandaş olarak kendimde içinde bulunduğum olaylara şahit olarak nefretle kınayan bir insanım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eğer ki o ulusa seslenişi yapmasaydı belki daha kötü günlerin yoluna girecektik. Ama Allah'a çok şükür içimizde tek bir şey vardı. Vatan, bayrak ve iman aşkı bu 3 birleşim ile hareket ettik" şeklinde konuştu.

Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsünde olduğunu söyleyen Muhittin Güngör ise, "Önce acıyı hissettik. Çok yakınındaydım. Çevik Kuvvetin olduğu bölgede yaşıyordum. Sonrada eşimle beraber önce Üsküdar'daki tankları durdurduk. Daha sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne çıktık. Elimizden geldiğince mücadele ettik. Şansım yoktu gazi olamadım, şansım yoktu şehit olamadım. Bomba dibimde patladı eşimi yere yatırıp, üzerinde siper oldum. Bize nasip olmadı. Allah o günleri bir daha göstermesin" diye konuştu.

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Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği - Son Dakika

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