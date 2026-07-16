Aksaray\'da 15 Temmuz\'un 10. yılında bayrak yürüyüşü ve demokrasi nöbeti

15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yılında Aksaray'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen bayrak yürüyüşü olimpik yüzme havuzu önünden başlayarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanda düzenlenen demokrasi nöbetine katılarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. Yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden programda, demokrasi nöbeti tutulurken 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Etkinlikte, hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin unutulmaması gerektiği vurgulanırken, 15 Temmuz'un 10. yılında milli birlik ve beraberlik mesajları paylaşıldı. - AKSARAY