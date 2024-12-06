Aksaray'da Asgari Ücret Talepleri

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da vatandaşlar asgari ücretin en az 30- 35 bin lira olması gerektiğini söyledi. Bir vatandaş, "30 binden aşağısı milleti kurtarmaz, halk bitti, öldü halk" derken, bir başka vatandaş, "35 bin TL olmalı en düşük çünkü 15 bin TL kira en kötü ev. Elektrik, su, doğal gaz hesaplarsak çok az bile 35. Bence onu da ayarlamalı devlet, işverenleri de ayarlamalı" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da asgari ücret alan vatandaşlar maaşlarının en az 30- 35 bin lira olmasını istiyor.

"En düşük 35 bin TL olmalı çünkü 15in TL kira en kötü ev"

Bir vatandaş, "30 binden aşağısı milleti kurtarmaz, halk bitti, öldü halk. Ben asgari ücretle çalışıyorum, çalışan bir insanım. 20 yıldır yaşadığım sorunları hiçbir sistemde yaşamamıştım. 30 bin TL'nin altı kurtarmaz" dedi.

Sadun Aren Taşdemir adlı bir başka vatandaş, "Bence en az a 25- 26 TL olmalı ama devletin vereceğini hiç tahmin etmiyorum. Tahminime göre 23 bin TL falan. Bence çok az, şehir yerinde oturanı düşünebiliyor musunuz? 23 bin TL ile adamın 3- 4 tane çocuğu varsa, okula gidiyorsa, mutfak masrafı, elektrik, suya yetişmesi imkansız" diye konuştu.

Fadimana İpek ise, "35 bin TL olmalı en düşük çünkü 15 bin TL kira en kötü ev. Elektrik, su, doğal gaz hesaplarsak çok az bile 35. Bence onu da ayarlamalı devlet, işverenleri de ayarlamalı" ifadelerini kullandı.

"Denetim yok devlet bitmiş, alt yapıyı düzeltmesi lazım"

Nasibe Kocagöl adlı başka bir vatandaş, "Geçinemiyoruz, geçinilebilir mi? En aşağı 30 bin TL olmalı, 25'ten aşağı hiç olmamalı, 30 bin TL olmalı. Ancak geçiniriz yapacak bir şey yok yani nefes almasam da tok olmasam da açlıktan ölmem. Geçinir giderim" dedi.

İdris Açıkel ise, "Bu millet bu krizleri atlatır hiç kimse kalıcı değil. Diyelim ki 35 bin TL oldu. Üreten de yüzde 100 zam yapacak yine yarıya düşecek. Denetim yok devlet bitmiş, alt yapıyı düzeltmesi lazım, ahlakı düzeltmesi lazım. Burada kestane satıyoruz. Asgari ücrete zam geldi, buna da o kadar zam gelecek. Üretim yok" ifadelerine yer verdi.

"Herkesin çalışma şartına göre maaş verilmesi lazım"

"Millet açlıktan ölüyor ya şu anda 35 bin TL ile insanlar geçinemiyor" diyen başka bir vatandaş, "Onu göz önüne almaları gerek. Asgari ücret kaldırılması gerek, herkesin çalışma şartına göre maaş verilmesi lazım ya da güzel bir asgari ücret verilmesi lazım, 30- 35 bin lirayla insanlar geçinemiyor şu anda" değerlendirmesini yaptı.