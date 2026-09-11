Aksaray\'da okul alışverişi 2 bin 720 lirayı buldu, ortaokulda masraf 4 bin 500 liraya çıkıyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler için okul hazırlıkları hız kazandı. Kırtasiyelerde yoğunluk artarken, ürün fiyatlarındaki yükseliş ailelerin bütçesini zorluyor. Öğrencinin sınıf düzeyine göre değişen okul masrafı ilkokulda 2-3 bin lira seviyesinde kalırken, ortaokul öğrencilerinde 4 bin-4 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Aksaray'da kırtasiyecilik yapan Resul Aslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelerin hem fiyat hem de kalite açısından ürünleri karşılaştırarak alışveriş yaptığını söyledi. Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Aslan, "Fiyatlarımız kaliteye göre sürekli değişiyor. 7-8 çeşit çanta var, markalı ürünler var. 2 bin liraya, 2 bin 500 liraya, 3 bin liraya kadar çantalarımız bulunuyor. Aileler genellikle kaliteli ürünleri almaya dikkat ediyor. Biz kırtasiyeci olarak da mağazamıza kaliteli ve bilinen markaların ürünlerini getiriyoruz" dedi.

Öğrencilerin sınıf seviyesine göre ihtiyaç listesinin değiştiğini belirten Aslan, "İlkokul öğrencilerinde malzemeler ortalama 2 bin ile 3 bin lira arasında tutuyor. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda defter ve kitaplar biraz daha fazla olduğu için onların masrafı 4 bin-4 bin 500 lira arasında tutuyor. Liselerde ise biraz daha az oluyor. Onlar 3-4 defter alıyor, yaklaşık 2 bin-3 bin lira civarında kalıyor" açıklamasını yaptı.

TEMEL İHTİYAÇ LİSTESİ 2 BİN 720 LİRA

Aslan, öğrencilerin temel okul ihtiyaçları üzerinden hazırladığı örnek alışveriş listesinin toplam maliyetinin 2 bin 720 liraya ulaştığını söyledi. Örnek listede orijinal termal beslenme kabı 350 lira, fon kartonu 90 lira, yapıştırıcı 175 lira, öğrenci klasörü 100 lira, makas 50 lira, yapışkanlı kağıt 25 lira, peluş kalemlik 200 lira, beslenme kutusu 75 lira, 6 renk oyun hamuru 175 lira, 5 defter 200 lira, not defteri 30 lira, bir düzine kurşun ve kırmızı kalem 175 lira, 3 renk beyaz tahta kalemi 75 lira, kuru boya-sulu boya-pastel boya seti 250 lira ve silgi-kalemtraş-uçlu kalem seti 100 lira olarak sıralandı.

Aslan, "En asgarisini ayarlayarak hesapladım, bu liste 2 bin 720 lira tuttu. Vatandaş kalemlerde daha farklı markaları tercih ettiğinde bu rakam 3-4 bin liraya kadar çıkabilir" dedi.

Kırtasiyelere alışveriş için gelen vatandaşların fiyatlardaki artışa dikkati çektiğini belirten Aslan, vatandaşların alışveriş listelerini gördüklerinde "Piyasa çok değişmiş, fiyatlar çok artmış" şeklinde yorumlar yaptığını, buna rağmen alışverişlerini tamamlayan müşterilerin hizmetten memnun kaldığını ifade etti.