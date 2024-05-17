Aksaray\'da Özel Gençler Temsili Askerlik Yaptı

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Aksaray'da 45 özel genç 'Temsili Askerlik Uygulaması' çerçevesinde askere alındı. Düzenlenen törenle yemin eden askerler tezkere almanın heyecanını yaşadı.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen özel gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Aksaray Belediyesi tarafından özel eğitim merkezinden alınan özel gençler ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ellerinde bayraklarla komutanlığa gelen gençler kuaför salonuna alınarak bir bir tıraş edildi. Ardında asker kamuflajı ve botları giydirilen özel gençler daha sonra mehter marşları ile tören alanına içtima için alındı. Burada kayıt yaptıran gençler uygun adımla yemin töreni için masa başlarına geçti. Asker yemini eden gençlere yeminin ardından tezkereleri verildi. Özel gençler, bir günlük de olsa asker olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Bir gün de olsa çocuklarının rüyalarının gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti belirten aileler de evlatlarını asker üniforması içinde görmekten çok mutlu olduklarını belirtti. - AKSARAY