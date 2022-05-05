Aksaray'da Yoğun Yağış Nedeniyle Dereler Taştı - Son Dakika

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili tarla ve evler zarar gördü.

AFAD Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Aksaray ve çevresinde daha önce meteoroloji tarafından uyarı yapılan kuvvetli yağış nedeniyle sel baskını meydana geldi. Güzelyurt ve çevresinde daha etkili olan yağışta metrekareye 58,6 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Yağmur olarak başlayan ardından karla karışık dolu şeklinde devam eden yoğun yağıştan Belisırma'da 2 lokanta, 4 ev, 3 mandıra, Selime'de 4 ev ve mandıra, Güzelyurt'ta 1 bodrum katı ve merkeze bağlı Kargın Köyü'nde ekili tarlalar zarar gördü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen'den bilgi aldı. Aydoğdu, derelerin taşmasını önlemek amacıyla DSİ tarafından Melendiz Deresi'nde önlem alındığını duyurdu.