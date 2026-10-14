Aksaray'da yurttaşlar kredi kartına yöneldi, emeklinin 100 bin lira borcu var - Son Dakika
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Aksaray'da yurttaşlar kredi kartına yöneldi, emeklinin 100 bin lira borcu var

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Aksaray\'da yurttaşlar kredi kartına yöneldi, emeklinin 100 bin lira borcu var
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Aksaray'da vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve geçim sıkıntısı nedeniyle kredi kartına yöneldiklerini anlattı. Yaklaşık 100 bin lira kredi kartı borcu olduğunu söyleyen bir emekli, maaşının zayıf kaldığını ve ek işler yaparak borcu kapatmaya çalıştığını belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve geçim sıkıntısı nedeniyle kredi kartına yöneldiklerini anlattı. Mustafa Baycı adlı yurttaş, kartı genellikle gıda ve günlük ihtiyaçlarda kullandığını belirterek, "Emekliyiz, maaş zayıf kalıyor. Boş zamanlarımızda ek işler yaparak kredi kartını kapatmaya çalışıyoruz. Bütün harcamalarımızı kredi kartından yaptığımız için zorlanıyoruz" dedi.

Aksaray'da yurttaşlar, "kredi kartı kullanıp kullanmadığı" yönündeki soruyu yanıtladı. Kredi kartını market alışverişi, gıda, çocukların masrafları ve günlük ihtiyaçlar için kullandıklarını anlatan yurttaşlar, ekonomik sıkıntılardan yakındı.

Kredi kartı kullandığını belirten Mehmet Üçkulak, "Ülkede borçsuz kul var mı? Eğer varsa siz gidin, elini öpün. Kredi kartım var, günübirlik alışverişlerde kullanıyorum. Sirkülasyon yaptırıyoruz kredi kartını, genellikle geçim, gıda, çocukların masrafları için kullanıyorum" dedi.

"FEDAKARLIĞA MECLİS'TEN BAŞLAYIN"

Üçkulak, milletvekillerinin maaşlarına ilişkin düzenlemeler üzerinden siyasetçilere tepki göstererek, "Bu memleketin ayakta kalabilmesi için fedakarlığı emekliden ve vatandaştan beklemeyeceksin, Meclis'ten başlayın kardeşim" diye konuştu.

Vadeli alışverişte esnafın da temkinli davrandığını belirten Üçkulak, "Vadeli mal almaya kalktığınız zaman esnaf, 'Abi kusura bakma, sütten ağzım yandı, yoğurdu artık üflemiyorum, derin dondurucuya koydum' diyor" dedi.

"EK İŞLER YAPARAK KREDİ KARTLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kredi kartına yaklaşık 100 bin lira borcu olduğunu söyleyen Mustafa Baycı ise kartı genellikle gıda ve günlük ihtiyaçlarda kullandığını belirterek, "Emekliyiz, maaş zayıf kalıyor. Boş zamanlarımızda ek işler yaparak kredi kartını kapatmaya çalışıyoruz. Bütün harcamalarımızı kredi kartından yaptığımız için zorlanıyoruz. Faizler yüksek, ortam ciddi sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

Tercihini her zaman nakit ödemeden yana kullandığını söyleyen Alper Düzenli ise "Kredi kartına bulaşmadık, hiçbir bankaya bulaşmadık. Ödememizi planlı projeli yaparsak çok da sıkıntıya girmeyiz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların farkındayız ama bir çiftçi olarak zamanında alır zamanında stoklarını yaparsan sorun yaşamazsın" şeklinde konuştu.

"KREDİ KARTI BANKANIN EMANET PARASI"

Yurt dışında yaşayan Mahsuni Kırıcı ise 3 bin avroluk kredi kartı olduğunu söyledi. Kırıcı, kartı çoğunlukla online alışverişte kullandığını belirterek, "Otomatik ödeme talimatlarım var, maaşından her ay kredi kartı borcuma kesintiler yapılıyor" dedi.

Osman Çalışkan adlı yurttaş ise 10 bin lira kredi kartı borcu bulunduğunu bildirerek, kartını genellikle araç sigortası ve toplu ödemelerde kullandığını bildirdi. Çalışkan, "Zaman zaman param olmadığında da kredi kartını tercih ediyorum. Kartımın limiti 44 bin lira ama 10 bin lira borcum var" dedi.

Kredi kartı limiti 1 milyon lira olan Mehmet Polat ise kartı yalnızca yılda 3-4 kez ticaret için kullandığını söyleyerek, "Kredi kartını faiz, bankacılık için kullanıyorum. Genelde para taşımamak için kullanıyorum, yılda 3-4 defa da ticaret için kullanıyorum. Diğer alışverişlerimde asla kredi kartı kullanmam, nakit para taşırım. Faize bulaşmamak lazım, kredi kartı bankanın emanet parasıdır ama vatandaşlarımız sanki kendi parasıymış gibi harcıyor. Cebindeki paran neyse o kadar yaşayacaksın. Kredi kartı ve krediye ulaştıktan sonra işin içinden çıkmak zor oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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