Aksaz'da 10'uncu Mavi Balina tatbikatı brifinginde ASELSAN'ın araçları tanıtıldı - Son Dakika
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Aksaz'da 10'uncu Mavi Balina tatbikatı brifinginde ASELSAN'ın araçları tanıtıldı

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Aksaz\'da 10\'uncu Mavi Balina tatbikatı brifinginde ASELSAN\'ın araçları tanıtıldı
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Aksaz\'da 10\'uncu Mavi Balina tatbikatı brifinginde ASELSAN\'ın araçları tanıtıldı
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Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen brifingde Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın safhaları anlatıldı. Brifingde ASELSAN'ın DerinGöz ve Kılıç otonom su altı araçları tanıtıldı; tatbikatın 10'uncusunun iş birliğine katkı sağladığı belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında, Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında basın brifingi düzenlendi. Tatbikatın safhalarının anlatıldığı programda, ASELSAN tarafından geliştirilen DerinGöz ve Kılıç otonom su altı araçları da tanıtıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'na ilişkin Aksaz Deniz Üs Komutanlığında bilgilendirme yapıldı.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Dr. Ahmet İşçi, bu yıl 10'uncusu düzenlenen tatbikatın, dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın safhaları, Aksaz'da düzenlenen brifingde anlatıldı. Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Dr. Ahmet İşçi katılımcılara Türkçe, Tatbikat Koordinatörü Deniz Kurmay Yarbay Sadun Sifa ise İngilizce bilgi verdi.

Tuğamiral İşçi, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlaması ve Donanma Komutanlığının kontrolünde, Denizaltı Filosu Komutanlığı tarafından icra ettirildiğini söyledi. İşçi, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra dost ve müttefik ülke deniz kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

"Türkiye NATO'nun önde gelen filoları arasındadır"

Konuşmasında filonun 140 yıllık geçmişine değinen İşçi, denizaltı filosunun donanmanın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

İşçi, "Bugün, bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Denizaltı Filosu sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasındadır" dedi. Çevre denizlerde denizaltıların etkin şekilde konuşlandırıldığını kaydeden İşçi, su altında sürekli varlık göstermek amacıyla harekat icra ettiklerini söyledi. İşçi, tatbikatın karargah ve harekat merkezleri açısından da değerlendirme imkanı sağlayacağını belirterek, "Tatbikatla eş zamanlı olarak karargah ve harekat merkezlerimizin harekatı planlama, sevk ve idare etme kabiliyetlerinin değerlendirilmesi de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası katılımla gerçekleştiriliyor

İki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Denizaltı Savunma Harbi (DSH) davet tatbikatına, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurların yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD'ye ait USS Bulkeley muhribi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçağı ve farklı ülkelerden gözlemciler katılıyor.

DerinGöz ve Kılıç'ın özellikleri anlatıldı

Brifingin ardından ASELSAN yetkilileri, DerinGöz ve Kılıç otonom su altı araçlarının özelliklerini katılımcılara anlatarak uygulamalı olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gösterildi.

Keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen DerinGöz 100M/600'ün, 600 metre derinlikte çalışabildiği ve ilave batarya ile görev süresinin 24 saate kadar ulaşabildiği belirtildi. Azami 5 knot hıza ulaşabilen aracın, 3 knot hızla tarama yapabildiği kaydedildi. Modüler yapıdaki sistemin kamera ve farklı sonar donanımlarıyla göreve uygun olarak yapılandırılabildiği aktarıldı.

Askeri su altı ve su üstü platformlarının tespiti, izlenmesi ve imhasına yönelik geliştirilen Kılıç 10 Kamikaze Otonom Su Altı Aracı hakkında da bilgi verildi. Görev menzili 10 deniz mili olan aracın, 120 santimetre uzunluğa ve 28 santimetre çapa sahip olduğu, tek kişi tarafından taşınabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Entegre harp başlığı bulunan Kılıç 10'un uydu, radyo frekansı ve akustik haberleşme imkanlarına sahip olduğu aktarıldı. Sistemin özellikleri arasında otonom görev, sürü operasyonu ve yapay zeka destekli görsel konum belirleme ile hedef tespitinin de yer aldığı ifade edildi.

TCG 18 Mart Denizaltı Komutanı tarafından katılımcılar denizaltı hakkında bilgi verildi

Tatbikat kapsamında Aksaz'da milli savunma sanayisi fuarı, Mavi Balina Tatbikatı bildirimi, 'İSA,-DSH Konusunda tecrübe, yetenek, gelişimi, harekat sahasına öngörülen yansımalar ' temalı akademik panel düzenlenerek askeri personele yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Mavi Balina davet Tatbikatı 13 Kasım Seçkin Gözlemci gününde TCG Salihreis'te "SGG faaliyetleri", tören geçişi ve denizde selamlama " faaliyetleri icra edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaz'da 10'uncu Mavi Balina tatbikatı brifinginde ASELSAN'ın araçları tanıtıldı - Son Dakika
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