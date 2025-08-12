Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri Bursa\'da Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri', her yaştan arkeoloji, tarih ve kültür meraklısını 8500 yıllık geçmişi bulunan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu.

Bursa'nın sanatın ve kültürün de başkenti olması için Türkiye'de örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık Arkeopark'ta önemli bir etkinliği daha başlattı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri', her ay alanında uzman bir konuğu ağırlayarak Bursalılarla buluşturuyor. Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'ndeki programın ilk konuğu ise Arkeolog Yazar Özlem Ertan oldu.

Arkeoloji, tarih ve kültür meraklılarının ilgi gösterdiği söyleşide, Özlem Ertan tarafından 'Arkeoloji ve psikomitoloji ışığında Anadolu tanrıçaları' başlıklı sunum yapıldı. Tarih öncesi dönemlerden antik çağın sonlarına kadar Anadolu topraklarında varlık göstermiş tanrıça figürlerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alan Ertan, dinleyenleri Artemis, Hekate ve Kibele gibi güçlü Anadolu tanrıçalarına uzanan bir arkeolojik ve mitolojik yolculuğa çıkardı. Tanrıçaların yalnızca dini ya da kültürel figürler olmadığını söyleyen Ertan, "Aynı zamanda Carl Gustav Jung'un ortaya koyduğu kolektif bilinçdışı ve arketip kavramları bağlamında insan psikolojisinin derinliklerine işaret eden sembollerdir" dedi.

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özlem Ertan'a, Müzeler Şube Müdürü Dilek Yıldız Karakaş tarafından teşekkür plaketi verildi. - BURSA