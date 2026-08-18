Akyaka\'da Köy İçi Ulaşım İyileştiriliyor

Akyaka'da köy içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla eksik kalan parke taşı yolların tamamlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Karahan köyünde yürütülen çalışmalar kapsamında, köy içerisinde daha önce parke taşı döşemesi yapılmayan ve ulaşım açısından ihtiyaç duyulan bölgelerde yol düzenleme ve parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların, Karahan Köyü Muhtarı Selahattin Kaçan'ın köyün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik girişimleri sonucunda hayata geçirildiği belirtildi. Muhtarlığın talepleri doğrultusunda belirlenen noktalarda çalışma yürüten ekipler, yolları parke taşlarıyla kaplayarak köy içindeki ulaşımın daha düzenli hale gelmesine katkı sağlıyor.

Özellikle yağışlı ve kış aylarında ulaşımda yaşanan sıkıntıların azaltılması hedeflenen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, köy sakinlerinin evlerine, tarım arazilerine ve ortak kullanım alanlarına ulaşımının daha rahat ve güvenli hale gelmesi bekleniyor.

Köy içerisindeki yol çalışmalarını yakından takip eden Muhtar Selahattin Kaçan da ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Köyün eksiklerinin giderilmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Kaçan'ın girişimleri köy sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Karahan Köyü'nde devam eden parke taşı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, köy içindeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha kullanışlı yollara kavuşması amaçlanıyor.