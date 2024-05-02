Akyarlar Mahallesinde Ek Hizmet Binası Açılıyor

Akyarlar Mahallesinde bulunan ek hizmet binasında Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kapsamındaki iş ve işlemler yapılabilecek.
Akyarlar Mahallesindeki Ek Hizmet Binasına Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Emlak Tahakkuk Servisi açılıyor. Bölgedeki ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak olan hizmet binasında vatandaşlar evrak kayıt, emlak beyanı ve vezne işlemlerini gerçekleştirebilecek. Akyarlar Mahallesi Atatürk (Akyarlar) Caddesi No: 271/2 adresinde bulunan ek hizmet binası, 2 Mayıs Perşembe günü faaliyete geçecek. Vatandaşlar, detaylı bilgiye 444 00 48'den ulaşabilecek. - MUĞLA
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