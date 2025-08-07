Akyazı\'da Zulme Karşı Vicdan Yürüyüşü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı tek yürek olarak birlik mesajı verdi.

Akyazı'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Katliama Ses Ver" temasıyla Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekmek gayesiyle "vicdan yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Filistin ve Doğu Türkistan halkına desteklerini dile getirdi. "Filistin'i savunmak Türkiye'yi savunmaktır" yazılı pankartın öne çıktığı etkinlikte, "İsrail insanlık suçu işliyor", "İsrailsiz bir dünya", "Kudüs Müslümanlarındır" ve "Siyonizme karşı küresel intifada" yazılı dövizler taşındı. Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı. Dualarla sona eren etkinlikte, tüm İslam coğrafyası için birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı. - SAKARYA