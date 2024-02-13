Alabalık üreticilerine dezenfektan ve havuz süpürgesi desteği - Son Dakika
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Yerel

Alabalık üreticilerine dezenfektan ve havuz süpürgesi desteği

Alabalık üreticilerine dezenfektan ve havuz süpürgesi desteği

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Denizli'deki 102 alabalık üretim tesisine 10 bin 98 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı. Ayrıca, üreticilere 4 adet havuz süpürgesi verildi. Proje ile alabalık üretim havuzlarında oluşan atıkların uzaklaştırılması ve su kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

13.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:34
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Alabalık üreticilerine dezenfektan ve havuz süpürgesi desteği

DENİZLİ - Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile kentteki 102 alabalık üretim tesisine 10 bin 98 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Çameli İlçesinde yapılan dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kentteki alabalık üreticilerine 10 bin 98 litre dezenfektan ve 4 adet havuz süpürgesi verildi. Proje ile alabalık üretim havuzlarında oluşan her türlü atığın havuz zemininden alınarak uzaklaştırılması ile su kaynaklarının ve çevrenin korunması sağlanması amaçlanıyor. Üreticilere tarımsal anlamda ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin artmasıyla güçlendiklerini vurguladı.

Balıkçılık sektörüne katkıda bulunarak yerel ekonomiyi desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Her anlamda Denizli tarımına ve üreticilerimize desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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