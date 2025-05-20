Alaca\'da emeklilere yeni sosyal alan: Emekliler lokali hizmete açıldı

Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Emekliler Lokali, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alaca ilçesinde emeklilerin sosyal yaşamını zenginleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına başlanan Emekliler Lokali, hizmete açıldı. Alaca Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan lokal için açılış töreni düzenlendi Törenin ardından davetliler lokal binasını gezerek inceledi Açılış programına Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bursalı Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Emeklilere vefa borcumuzdu"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, emeklilerin toplumun hafızası ve temel direklerinden olduğunu belirterek, "Onlara yakışır bir ortam hazırlamak bizim için bir vefa borcudur. Emekliler Lokalimiz, büyüklerimizin bir araya gelip keyifle vakit geçirebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam olacak" ifadelerini kullandı.

"Emeklilere yakışır bir mekan oldu"

Başkan Arslan, emeklilere yakışır bir mekan olduğunu belirterek, "Hem kitap okuma, hem oyun oynama gibi alanlar mevcut, çayda dışarıya göre uygun fiyatla verilecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ÇORUM