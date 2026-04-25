Alaçatı Ot Festivali'nde Tezgâhlar Doldu, Üretici ve Ziyaretçi Memnun

25.04.2026 09:37  Güncelleme: 10:14
Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, ilk kez "uluslararası" unvanı ve "Köklerden Dünyaya" temasıyla ziyaretçilerini ağırlarken, festival kapsamında kurulan tezgahlarda hem üreticiler hem de yurttaşlar yoğun ilgiden memnun kaldı.

Alaçatı Ot Festivali, bu yıl ilk kez kazandığı "uluslararası" kimliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri buluşturdu. Festival alanında kurulan tezgahlarda sergilenen Alaçatı'ya özgü otlar, sebzeler ve yöresel ürünler büyük ilgi görürken, alışveriş yapan yurttaşlar ürünlerin tazeliğinden ve çeşitliliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Festival için İstanbul'dan geldiğini belirten bir ziyaretçi, "Güzel, beğendik, alışveriş yaptık. Alaçatı, Çeşme, Urla'yı gezeceğiz. Bolca enginar aldım" dedi. Bursa Gemlik'ten gelen bir başka ziyaretçi ise "Enginar, limon aldım. Köy ürünleri güzel, hepsini beğendik" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan festivale katılan bir yurttaş da sırf festival için geldiklerini belirterek, "Enginar aldık. Girit kökenliyiz, şevketi bostanı ve diğer otları biliyoruz. Memnunuz, keşke başka yerlerde de olsa" diye konuştu.

Ziyaretçilerden bazıları festivalin eğlenceli atmosferine dikkati çekerek, "Festivali çok beğendim. Her şey çok taze, çok eğlendik" ve "İnsanlar samimi, esnaf çok yardımsever, seneye yine inşallah tekrar gelerim" değerlendirmelerinde bulundu. Hatay'dan gelen bir ziyaretçi ise tezgahlardaki ot çeşitliliğinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Çok fazla çeşit var, özellikle kuşkonmazlar dikkatimi çekti. Gayet keyifli" dedi.

Üreticiler yoğunluktan memnun

Festivalde tezgah açan üreticiler de yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Üretici Mehmet Yanar, satışlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Misafirlerimiz memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz. Ada çayı, karabaş otu, körmen otu, kekik çeşitleri gibi ürünlerimiz var. Hepsi doğal, dağdan topluyorum" dedi.

Yanar, otları yüksek rakımlı ve havadar dağlık alanlardan topladığını belirterek, "Dağdan bunları toplayarak yılanlarla arkadaş oluyorum. Tepesinde çiçeklerde arılar var. Doğadan toplamak bana büyük zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

Yanar, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye de teşekkür ederek, "Tezgahlarımızı güzel kurmuşlar. Misafirlerimiz memnun oldu mu en güzel günümüz diyebilirim" dedi.

Üretici Sehim Sirca, festivalin geçen yıllara göre daha kalabalık geçtiğini belirterek, "Çiftçi olarak çok mutluyuz, bize güzel bir gelir oluyor" ifadelerini kullandı. Festival için ottan şapka yaptığını belirten Sirca, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle gün boyu fotoğraf çektiklerini de söyledi.

Üretici Yasemin Kumbasar ise festivalin yoğun ve hareketli geçtiğini belirterek, "Çok güzel, çok heyecanlı ve eğlenceli. Türkiye'nin her yerinden gelen var. Rezene, arap saçı, karışık ot, kabak ve şevketi bostan gibi ürünlerimiz var. Talep çok yoğun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

