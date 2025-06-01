Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi.
AFAD verilerine göre saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Alanya Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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