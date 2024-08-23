Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti

Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıyakası Yaylası'nda yaşayan fiziksel engelli bir vatandaşın evinin yoluna beton dökerek, ulaşım rahatlığı sağladı. Eşi ve yaşlı babasıyla beraber yaşayan vatandaş, belediyenin yardımıyla artık rahat bir şekilde evine ulaşabiliyor.

23.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşi ve yaşlı babası ile Kadıyakası Yaylası'nda yaşayan fiziksel engelli vatandaşın oturduğu evin yoluna beton dökerek, ulaşım rahatlığı sağladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıyakası Yaylası Gömürgen Sokak'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fiziksel engelli Recep Karatepe'nin evinin önüne beton dökerek aileye yardım elini uzattı.

Eşi ve 92 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Yılmaz'la beraber oturan Recep Karatepe'nin evine ulaşımda zorluk çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, yola beton dökerek kullanışlı hale getirdi. Ekipler, 25 metreküp SSB beton dökümü gerçekleştirerek çalışmaları kısa sürede tamamladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Recep Karatepe, "Yolumuz bozuk ve bakımsız olduğu için Belediye Çözüm Masası'na talepte bulundum. İlgili birimlere ileteceklerini söylediler ve sonra belediye ekipleri gelerek, yer kontrolü yaptılar. Şimdi istediğim gibi rahat bir şekilde yolu kullanabiliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, antalya, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement