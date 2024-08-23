Alanya Belediyesi, fiziksel engelli vatandaşın evinin yolunu betonlayarak yardım etti

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Antalya'da Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşi ve yaşlı babası ile Kadıyakası Yaylası'nda yaşayan fiziksel engelli vatandaşın oturduğu evin yoluna beton dökerek, ulaşım rahatlığı sağladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıyakası Yaylası Gömürgen Sokak'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fiziksel engelli Recep Karatepe'nin evinin önüne beton dökerek aileye yardım elini uzattı.

Eşi ve 92 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Yılmaz'la beraber oturan Recep Karatepe'nin evine ulaşımda zorluk çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, yola beton dökerek kullanışlı hale getirdi. Ekipler, 25 metreküp SSB beton dökümü gerçekleştirerek çalışmaları kısa sürede tamamladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Recep Karatepe, "Yolumuz bozuk ve bakımsız olduğu için Belediye Çözüm Masası'na talepte bulundum. İlgili birimlere ileteceklerini söylediler ve sonra belediye ekipleri gelerek, yer kontrolü yaptılar. Şimdi istediğim gibi rahat bir şekilde yolu kullanabiliyorum" dedi. - ANTALYA