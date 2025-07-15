Alanya\'da 15 Temmuz\'da şehitliğe karanfil bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde şehitler dualarla anılırken, anıta karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Alanya'da sabah saatlerinde anma programı düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Katılımcılar, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktılar. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz'a ilişkin anma programları akşam saat 21.00'de Atatürk Anıtı önünde devam edecek. - ANTALYA