Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Alanya'da bıçaklanan esnaf Medeni Önem hastanede hayatını kaybetti, olaya karışan şüpheliler yakalandı.

17.01.2025 01:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti : 1 ölü

İşyeri önünde bıçaklanan esnaf hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden kendi işyeri önünde bıçaklanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli motosikletle Medeni Önem'in işlettiği kıraathaneye geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheliler, işyerinde Medeni Önem ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Dışarıda süren tartışma sonrasında şüphelilerden birisi yanında getirdiği bıçakla Medeni Önem'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden ayrılmazken, diğer şüpheli bıçağı alıp kaçarak uzaklaştı ve kaçarken bıçağı gizlemek için otomobilin altına attı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Medeni Önem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medeni Önem'i ağır yaralayan şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli de motorize polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Alanya\'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Alanya, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:46:19. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.