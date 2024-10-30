Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Alanya\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, Alanya'da büyük bir etkinlik ile kutlandı. Genç sporcuların taşıdığı meşale ile başlayan program, Fener Alayı yürüyüşü ve ünlü sanatçıların konserleri ile devam etti.

30.10.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı Alanya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kızılkule'den Atatürk Anıtı'na genç sporcuların elden ele taşıdığı meşaleyle başlayan program, Fener Alayı Yürüyüşü ile sürdü. Bayram coşkusu, Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu ve Oğuzhan Koç konserleri ile zirve yaptı.

Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi tarafından organize edilen programa, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda, dernek ve STK temsilcileri ile on binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet meşalesini gençler taşıdı

Program, Alanya'nın sporcu gençlerinin meşale taşıma seremonisiyle başladı. Kızılkule önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndan meşaleyle çıkan gençler, elden ele meşaleyi devrederek Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na getirdiler. Burada meşaleyi Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik devraldı. Cumhuriyet ateşinin yakılmasıyla program başladı.

Fener alayı kortejine büyük ilgi

Bayram coşkusu, Fener Alayı Yürüyüşü ile Alanya sokaklarına taştı. Tamamen bayraklara süslü sokaklarda büyük bir kalabalık Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Vatandaşlar yürüyüşe kaldırımdan alkışlar ve meşalelerle katıldı. Başkan Özçelik'e sevgi selinde bulunulan yürüyüş, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden Alanya Belediye binası arkasındaki konser alanında sona erdi. Alanya Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü dolayısıyla kentin dört bir yanını dev Türk Bayraklarıyla donattı.

Başkan Özçelik: "Halkımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival alanını dolduran kalabalığa seslendi. "Mavi gözlü dev adama selam olsun" diyerek sözlerine başlayan Başkan Özçelik, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adım olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını gururla kutluyoruz. Bu önemli gün, yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de temel taşını oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet, bizlere bağımsız ve çağdaş bir toplum olmanın kapılarını aralamıştır. Yerel yöneticiler olarak gelecek nesillere daha güçlü, daha huzurlu bir ülke bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Biz de bu sorumluluk bilinciyle, halkımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimize emek veren tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet bayramına özel muhteşem konserler verildi

Bayram kutlamaları muhteşem konserlerle sürdü. Sahneye ilk olarak Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu çıktı. Cumhuriyet'e özel pek çok şarkıyı, alanı dolduran kalabalık için seslendiren koro uzun süre alkışlandı. Başkan Özçelik, koro şefi Şehriban Kasapoğlu'na çiçek ve Alanya Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi üyesi bireyler tarafından yapılan filografi sanatı Türk Bayrağı hediye etti. Daha sonra ise sahneye Türkiye'nin en çok sevilen ve en çok dinlenen sanatçılarından Oğuzhan Koç çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını arka arkaya Alanya halkı için seslendiren Oğuzhan Koç, hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

Başkan Özçelik'ten gençlere müjde

Başkan Özçelik, Oğuzhan Koç'a da çiçek ve sanatçı Merve Karlı tarafından yapılan minyatür sanatı eseri hediye etti. Hediyeyi oldukça beğenen ünlü sanatçı, tabloyu evinin duvarına asacağını söyledi. Oğuzhan Koç ayrıca kendisine Alanya'dan bir öğrencinin sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve yurtların erken kapandığı için sahneye geç çıkmamasını rica ettiğini anlattı. Başkan Özçelik de gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirterek, yurtların son girişinin bugüne özel saat gece 00.00'a alındığını açıkladı. Konser gecenin geç saatlerine kadar büyük bir coşku ve heyecanla sürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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