Alanya'da Engelsiz Trafik Denetimleri Başlıyor - Son Dakika
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Alanya'da Engelsiz Trafik Denetimleri Başlıyor

Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla engelsiz trafik denetimlerine başladı. Denetimlerde yaya geçitlerini kapatan sürücüler ve engelli rampasına duyarsızlık gösteren otobüs şoförlerine uyarılarda bulunuluyor.

26.11.2024 16:36
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Alanya'da engelsiz trafik denetimleri

ANTALYA - Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen, Engelsiz Trafik Projesi saha uygulamaları sürüyor.

Saha uygulamaları kapsamında Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi üyeleri, Zabıta ekipleri ve trafik polisleri, Atatürk Caddesi üzerinde denetim yaptı. Engelli bireylerin yaşama katılımı, şehirdeki gezinimleri sırasında oluşan engellerin kaldırılması ve toplu taşıma kullanımındaki sorunların engellenmesi gibi hedefler doğrultusunda yapılan denetimlerde, yaya geçitlerini kapatan dikkatsiz araç kullanıcıları ile engelli rampasını açmaktan imtina eden halk otobüsü şoförlerine uyarılarda bulunuldu.

"Kent genelindeki engelleri kaldırıyoruz"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, "Engelli vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, öncelikle ilgili toplu taşıma kooperatifi ile toplantı yapıp şikayetlerin çözümüne dair bir yol haritası çıkarttık. İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettiğimizde ise projeye Toplum Destekli Polis ve Trafik Şubemizi de dahil ettik. Kent genelindeki engelleri kaldırmak için yaptığımız denetimlerde, hem engelleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor hem de dikkatsiz araç sürücüleri ile halk otobüsü sürücülerine uyarılarda bulunuyoruz. Emniyet güçlerimiz, kanuni olarak suç işleyen sürücülere de cezai işlem uyguluyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Engelsiz Trafik Denetimleri Başlıyor - Son Dakika

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