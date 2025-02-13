Alanya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Alanya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Alanya\'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gedevet Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kış şartlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

13.02.2025 10:13  Güncelleme: 10:22
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gedevet Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar nedeniyle Gedevet Yaylası yol ayrımında 2 araç mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi. Alanya Belediyesi Acil Koordinasyon Merkezi koordinesindeki ekipler, hızla bölgeye ulaştı. Ekipler, iş makineleriyle yolları açarak, mahsur kalan araçları güvenli bölgelere çekti ve vatandaşların güvenliğini sağladı.

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev başında. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hemşehrilerimizden, özellikle yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum" dedi. Başkan Özçelik, kış aylarında olumsuz hava durumlarına karşı halkın mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydederek, vatandaşların herhangi bir durumda 444 82 07 numaralı hatta kendilerine ulaşılabileceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika

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