Alanya'da Minibüs Hafriyat Aracına Çarptı

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Alanya'da minibüs, hafriyat aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu minibüsünün seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alanya'nın Zamanoğlu Caddesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 AKS 382 plakalı Mercedes marka minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan ve ismi açıklanmayan 07 AOU 580 plakalı MAN marka hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmadan etkisi ile minibüs içerisinde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde bulunan 2 yabancı uyruklu vatandaşların kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, 2 yabancı uyruklu kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.