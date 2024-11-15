Alanya'da Nadir Mekik Kelebeği Görüntülendi - Son Dakika
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Alanya'da Nadir Mekik Kelebeği Görüntülendi

Alanya'da ender rastlanan mekik kelebeği, Alaeddin Keykubat Üniversitesi'nde görüntülendi.

15.11.2024 23:28
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Alanya'da mekik kelebeği görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde türüne az rastlanan mekik kelebeği halk tabiri ile misket kelebeği Alaeddin Keykubat Üniversitesi'nin Kampüsünde görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Alaeddin Keykubat Üniversitesi kampüsünde genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen askeri renklere sahip, türüne az rastlanan mekik kelebeği görüntülendi. Görenleri şaşkına çeviren mekik kelebeği daha önce bölgede nadir görülürken, kelebeğin renkleri ise görenleri hayrete düşürdü.

Gece uçabilen mekik kelebeği, genellikle sebze yaprakları ve geniş yapraklı ağaçlardan faydalanarak hayatta kalabiliyor. Öte yandan mekik kelebeğinin tropikal iklimlerde yaşadığı bilinirken, Dünyada ilk kez Hawai'de görüntülendiği, yakın zamanlarda ise Türkiye'nin Antalya, Giresun ve Muğla gibi şehirlerde farklı zaman dilimlerinde mekik kelebeğinin görüldüğü biliniyor.

Kendimi şanslı hissediyorum

Alaeddin Keykubat Üniversitesinde görevli olarak çalışan Servet Çolak "Kelebeğin çok farklı kamuflaj desenli olduğunu gördüm. Daha sonra telefonla fotoğrafını çektim küçük bir araştırma yaptım,mekik kelebeğini olduğunu ve ender rastlanan bir türe ait olduğunu öğrendim." dedi. Başka yerlerde gördüğü kelebeklerden farklı olduğunu söyleyen Çolak, başka yerlerde çok tür kelebek gördüm ama bu tür kelebeği hiç görmemiştim, burada yeni gördüm ve ender olduğunu anladım yetkililerimize bildirdim. Böyle bir kelebeği gördüğüm içinde kendimi şanslı hissediyorum şeklinde konuştu.

Mekik kelebeği ile ilgili konuşan Veteriner Hekim Deniz Koray Gülsoy Öncelikle bu kelebek halk arasında kamuflaj olarak bahsedilen kelebek türü misket kelebeği, normalde tropikal bölgelerde yaşıyor, dünyada küresel ısınma ve havaların ısınmasıyla beraber artık yurdumuzda nadir de olsa belli başlı bölgelerde görülmeye başlandı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülüyor. Artık küresel ısınmayla beraber sıcaklıklar kuzeye doğru ılıman iklim oluşmaya başladı. Mevsimler geçişleri artık çok keskin değil, yumuşak bir geçiş devam ediyor, geceleri avlandığını görüyoruz beslenme türleri genellikle zirai ürünler ile geniş yapraklı bitkiler, sebzeler, bazı sarmaşık türleri zakkum gibi bizim bölgelerde bulunan bitkilerle onların yaprakları ile besleniyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlar için herhangi bir sıkıntı yok

Halk arasında sorulan en çok sorulardan birisi olan zararlı mı ifadesine de açıklık getiren Gülsoy, İnsanlar için bir zararı yok ama olurda ilerde bir çoğalma yada bir popülasyon ile artış görülürse tabiki zirai ürünlerdeki artışından dolayı yaprakların vereceği zarar ürünler olgunlaşmasını engelleyebilir, ama şuan çok nadir durumdalar tek tük görülüyor, insanlar için şuan için bir sıkıntı görülmedi dedi.

Kaynak: İHA

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