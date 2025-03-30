Alanya\'da Ramazan Bayramı Resmi Töreni Gerçekleştirildi

Alanya'da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Alanya Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Alanya protokolünün katılımıyla AKM 'de bayramlaşma töreni düzenlendi. Alanya Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Alanyalıların bayramını kutlayan ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'nın geleneksel bayramlaşma töreni gerçekten toplumun tüm kesimleri ile temas etme anlamında bizim için çok önemli. Alanyalı hemşerilerimizde her yerden farklı görüşlerden farklı STK'lardan hepsi de katılıyorlar. Bugünde Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ve kurum amirlerimizle beraber vatandaşlarımız ile bayramlaştık. Ben bu vesile ile başta Alanyalı hemşerilerimiz olmak üzere bütün memleket ve islam aleminin mübarek ramazan bayramını kutluyorum" dedi.

Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ile ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA