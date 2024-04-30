Alanya'da Renkli Festival: Boya Partisiyle Eğlence Doruğa Ulaştı

Yerel

Alanya'da en renkli festival

Boya partisiyle eğlendiler, rengarenk dans ettiler

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanya Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Festivali iki gün sürdü.Dolu dolu geçen etkinliklere, binlerce çocuk ve vatandaş katıldı. Alanı dolduran aileler, hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Festivalin ilk gününde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival konuğu Şair ve Yazar Sunay Akın ile birlikte stantları gezdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Özçelik, "Hep beraber coşmak ve eğlenmek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam etmek üzere buradayız. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlarından çok farklı bir şey gördü. Siz çocuklarımızı gördü. Sizler, Ülkemizin geleceğisiniz, Memleketimizin teminatısınız Bugün duygulandım. Sizlere böyle bir alanda bu güzelliği yaşatabilmek bizim için çok önemli. Şimdi eğlenme zamanı, doyasıya eğlenin. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Çocuklar konserlerle coştu

Sahne gösterileri arka arkaya izleyicilerle buluştu; DJ performansı, jonglör, sihirbaz, lol bebek, balon katlama, palyaço, Alanya Kids Koreografisi, Edurus Kültürler Arası Kişisel Gelişim Derneği, Alanya Sanat Merkezi Hip-Hop, Groove Dans Akademisi, Özbekistan Little Dans Akademisi, Waldorf Okulları Korosu, Kestel İlköğretim Okulu Ritim Gösterisi, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu ve yerel müzik gruplarının konserleri yer aldı.

Sunay Akın ile tarihe tolculuk

İlk günün sonunda Usta Sanatçı Sunay Akın sahne aldı. Dev ekrana yansıtılan fotoğraflar eşliğinde izleyenleri bilim, aydınlanma ve Cumhuriyet tarihinde yolculuğa çıkaran Akın, kendine has üslubuyla hem güldürdü hem düşündürdü. Akın, Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını izleyiciyle paylaştı.

Başkan Özçelik, festivale renk katan usta sanatçıya ipek kozasından Türk Bayrağı ve plaket takdim etti.

Başkan Özçelik çocuklarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliklerin ikinci gününde de vatandaşlar ve çocuklarla alanda bir araya geldi. Vatandaşlar, Başkan Özçelik ile fotoğraf çektirerek, festival için teşekkür dileklerini iletti. Oyun platformlarını gezen Özçelik, Galip Dere Halk Plajı'ndaki Macera Parkuru'nda çocuklarla yarıştı ve balon hediye etti.

Boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı

Festival sonunda gerçekleştirilen boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı. Sahneye çıkan Belediye Başkanı Özçelik, 10'dan geriye sayıp, boya tüpünü açarak partiyi başlattı. Alanda toplanan çocuklar ve vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan kırmızı, mavi, mor, turuncu ve yeşil renkli boyaları birbirlerine attı. Zararsız ve geçici boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar doyasıya eğlendi.