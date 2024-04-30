Alanya'da Renkli Festival: Boya Partisiyle Eğlence Doruğa Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Renkli Festival: Boya Partisiyle Eğlence Doruğa Ulaştı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce çocuk ve vatandaşın katıldığı festivalde, çocuklar konserlerle coştu ve boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı.

30.04.2024 00:21  Güncelleme: 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da en renkli festival

Boya partisiyle eğlendiler, rengarenk dans ettiler

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanya Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Festivali iki gün sürdü.Dolu dolu geçen etkinliklere, binlerce çocuk ve vatandaş katıldı. Alanı dolduran aileler, hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Festivalin ilk gününde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival konuğu Şair ve Yazar Sunay Akın ile birlikte stantları gezdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Özçelik, "Hep beraber coşmak ve eğlenmek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam etmek üzere buradayız. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlarından çok farklı bir şey gördü. Siz çocuklarımızı gördü. Sizler, Ülkemizin geleceğisiniz, Memleketimizin teminatısınız Bugün duygulandım. Sizlere böyle bir alanda bu güzelliği yaşatabilmek bizim için çok önemli. Şimdi eğlenme zamanı, doyasıya eğlenin. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Çocuklar konserlerle coştu

Sahne gösterileri arka arkaya izleyicilerle buluştu; DJ performansı, jonglör, sihirbaz, lol bebek, balon katlama, palyaço, Alanya Kids Koreografisi, Edurus Kültürler Arası Kişisel Gelişim Derneği, Alanya Sanat Merkezi Hip-Hop, Groove Dans Akademisi, Özbekistan Little Dans Akademisi, Waldorf Okulları Korosu, Kestel İlköğretim Okulu Ritim Gösterisi, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu ve yerel müzik gruplarının konserleri yer aldı.

Sunay Akın ile tarihe tolculuk

İlk günün sonunda Usta Sanatçı Sunay Akın sahne aldı. Dev ekrana yansıtılan fotoğraflar eşliğinde izleyenleri bilim, aydınlanma ve Cumhuriyet tarihinde yolculuğa çıkaran Akın, kendine has üslubuyla hem güldürdü hem düşündürdü. Akın, Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını izleyiciyle paylaştı.

Başkan Özçelik, festivale renk katan usta sanatçıya ipek kozasından Türk Bayrağı ve plaket takdim etti.

Başkan Özçelik çocuklarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliklerin ikinci gününde de vatandaşlar ve çocuklarla alanda bir araya geldi. Vatandaşlar, Başkan Özçelik ile fotoğraf çektirerek, festival için teşekkür dileklerini iletti. Oyun platformlarını gezen Özçelik, Galip Dere Halk Plajı'ndaki Macera Parkuru'nda çocuklarla yarıştı ve balon hediye etti.

Boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı

Festival sonunda gerçekleştirilen boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı. Sahneye çıkan Belediye Başkanı Özçelik, 10'dan geriye sayıp, boya tüpünü açarak partiyi başlattı. Alanda toplanan çocuklar ve vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan kırmızı, mavi, mor, turuncu ve yeşil renkli boyaları birbirlerine attı. Zararsız ve geçici boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Çocuk, Festival, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Renkli Festival: Boya Partisiyle Eğlence Doruğa Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Renkli Festival: Boya Partisiyle Eğlence Doruğa Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement