Alanya\'da tebdili kıyafet denetiminde kooperatif son 2,5 ayda 79 şoföre ceza uyguladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yolculardan gelen şikayetler üzerine tebdili kıyafet giyerek halk otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 otobüse yolcu gibi binerek şoförleri denetleyen Şimşek, son 2,5 ayda 79 şoföre kooperatif tarafından cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Alanya'da toplu ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolculardan gelen şikayetlerin azaltılması amacıyla halk otobüslerinde denetimler sürüyor. Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimi, şikayetleri yerinde incelemek ve şoförlerin davranışlarını gözlemlemek amacıyla tebdili kıyafetle denetim gerçekleştirdi. Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tanınmamak için farklı kıyafetler giyerek yaklaşık 20 halk otobüsüne yolcu gibi bindi. Bir duraktan otobüse binen, başka bir durakta inen Şimşek, yolculuk boyunca şoförlerin davranışlarını ve yolcularla iletişimlerini gözlemledi.

Tebdili kıyafetle otobüslere bindi

Yaklaşık 2,5 ay önce göreve gelen yeni yönetim olarak toplu ulaşımda yaşanan sorunları çözmek için harekete geçtiklerini belirten Muhterem Şimşek, denetim kararını kooperatif yönetimiyle birlikte aldıklarını söyledi. Şimşek, "Yönetime yeni geldik. Başkanımız Ali İhsan Gökçe'nin öncülüğünde, başkan yardımcılarımız İsa Akar ve Hüseyin Çaylan ile birlikte işleri nasıl düzene sokabileceğimizi değerlendirdik. Denetim yapmaya karar verdik. Tebdili kıyafet giyerek otobüsleri denetlemeyi düşündük ve çok güzel sonuçlar aldık. Bir duraktan otobüse bindik, diğer durakta indik. Yolcularımızdan gelen şikayetleri bizzat gözlemledik" dedi. Alanya'da 130'un üzerinde şoförün görev yaptığını belirten Şimşek, denetimlerde tüm şoförlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, "Her sepette çürük elma olabilir. Biz de kurallara uymayan şoförleri tespit etmek için bu yönteme başvurduk. Göreve geldiğimizde şoförlerimizle ilgili şikayetler çok fazlaydı. Yaptığımız çalışmalarla şikayetleri yüzde 100'lük seviyeden yüzde 20'lere kadar düşürdük. Çok iyi şoförlerimiz de var. Birkaç kişinin yaptığı hatalar nedeniyle bütün şoförlerimizin zan altında kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.

79 şoföre cezai işlem uygulandı

Kooperatif olarak şoförlerin davranışlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Şimşek, kurallara uymayanlara yönelik herhangi bir müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Son 2,5 ayda 79 şoföre cezai işlem uygulandığını belirten Şimşek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti. Şimşek, "Şu ana kadar 79 şoförümüze kooperatif olarak cezai işlem uyguladık. Şikayetleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kesinlikle af yok. Şoförlerimizin yaptığı hataları cezalandırıyoruz. Yolcu almama, yolculara hakaret etme veya benzeri olumsuz davranışların tekrarlanması durumunda gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu tür ihlallerin üçüncü kez tekrarlanması halinde şoförün otobüsten uzaklaştırılması söz konusu oluyor. Şimdiye kadar yolcu almama ve disiplinsiz davranışları nedeniyle iki şoförümüzü gönderdik" ifadelerini kullandı.

"Yolcularımızdan da saygı bekliyoruz"

Otobüslerde yaşanan tartışmalarda yolcuların da şoförlere karşı saygılı davranması gerektiğini belirten Şimşek, araçlarda ses kayıt özelliğine sahip kameraların bulunduğunu hatırlattı. Şimşek, "Yolcularımızdan ricamız, şoförlerimizle iletişim kurarken küfürlü ve hakaret içeren ifadeler kullanmamaları. Otobüslerimizde ses kayıtlı kameralarımız var. Yaşanabilecek olumsuzluklarda avukatlarımız devreye girecek ve gerekli yasal işlemler başlatılacak. Biz şoförlerimizin yaptığı hataları nasıl cezalandırıyorsak yolcularımızın da birbirlerine ve şoförlerimize karşı saygılı olmasını istiyoruz" dedi.

Hedef şikayetleri yüzde 5'e düşürmek

Denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirten Şimşek, şikayet oranını daha da azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Şoförlere belirli bir süre tanıdıklarını dile getiren Şimşek, "Şu anda şikayetleri yüzde 20 seviyesine kadar düşürdük. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bunu yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz. Hiç kimse şikayetleri yüzde 100'den sıfıra indirebileceğini söyleyemez. Ancak kurallara uymayan ve yolculara kötü davranan şoförlerle ilgili gerekeni yapacağız. Şoför arkadaşlarımıza da süre verdim. ya bu olumsuz davranışlar düzelecek ya da gerekli işlemler yapılacak. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Esnafımız zor durumda, destek bekliyoruz"

Açıklamasında toplu ulaşım esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın işletmeleri zor durumda bıraktığını söyledi. Şimşek, "Esnafımız gerçekten çok zor durumda. Mazot fiyatları 100 lirayı geçti. Biz otobüs ücretlerine zam aldığımızda mazot 42-43 lira civarındaydı. Şimdi ise 102 liraya kadar yükseldi. Akaryakıtın yanı sıra sanayi ve bakım masrafları da esnafımızı zorluyor. Büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Ay başına kadar herhangi bir destek hayata geçirilmezse kanuni çerçevede hakkımız olan tüm girişimleri yapacağız. Kontak kapatma veya grev gibi yasal haklarımızı kullanmamız gerekirse bunları da değerlendireceğiz" dedi. Şimşek, toplu ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi için Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de çalışmalar yürüttüğünü belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Günde 35-40 bin yolcu taşınıyor

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Gökçe ise toplu ulaşım hizmetlerinin düzenli şekilde sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Öğrenciler, yaşlılar, polisler ve diğer vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Gökçe, yolculardan gelen şikayetlerin de yakından takip edildiğini ifade etti. Gökçe, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Öğrencilerimize, yaşlılarımıza, polislerimize ve vatandaşlarımıza toplu ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sefer saatleriyle ilgili çok fazla şikayetimiz yok. Eskiden bazı sıkıntılar yaşanıyordu ancak kurallarımızı belirledik. Eksikliklerimiz olduğunda bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Şikayet geldiğinde de anında değerlendiriyoruz. Üç başkan yardımcımızla birlikte hep beraber çalışıyoruz" dedi. Kooperatif bünyesindeki otobüslerle günlük yaklaşık 35-40 bin yolcu taşındığını belirten Gökçe, sosyal yardımlaşma kapsamında desteklenen yolcuların da bulunduğunu kaydetti.

Yeni üniversiteye ulaşım sağlanacak

Alanya'da Cikcilli bölgesinde açılması planlanan yeni üniversite kampüsüne yönelik ulaşım çalışmaları hakkında da bilgi veren Gökçe, yol çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Gökçe, "Bir aksilik olmazsa Cikcilli'de yeni üniversitemiz açılıyor. Oraya yol yapılıyor. UKOME ile görüşerek yeni üniversiteye de ulaşım sağlayacağız. Öğrencilerimizin ulaşım ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.